«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.

с чего всё началось

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Здоровье Челябинские предпенсионеры получат бесплатные лекарства от давления Челябинская область запустила проект в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для обеспечения пожилых земляков бесплатными лекарствами от давления и корректировки уровня холестерина в крови.

Авто Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.

Авто Стали известны цены на Lada Granta Drive Active Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.

Политика Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.

Экономика Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Происшествия В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Политика Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Армия и оружие МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Происшествия Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Технологии Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

Политика Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.

Политика Киев предлагает вернуть российских наблюдателей в Донбасс Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев предложил вернуть Россию к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.