Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.
Ведомостивчера в 17:37

Подробнее о событии

Оплата лицом и голосом. Какие риски у биометрии и зачем она нужна

Телеканал 360°08:44

Россияне будут оплачивать лицом свои покупки

URA.Ru00:22

«Ведомости»: «Ростелеком» представит в октябре систему оплаты по изображению лица

ТАССвчера в 19:51

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

Интерфаксвчера в 23:42

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом

РБКвчера в 22:26

«Ростелеком» планирует предложить оплату в магазинах через систему распознавания лиц

Коммерсантъ00:21

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

Ведомостивчера в 17:37
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В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

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Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
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Стали известны цены на Lada Granta Drive Active

Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
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Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
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Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
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В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Космос

Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю

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Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Петербургский дневник 06:50
Экономика

Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России

Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Происшествия

В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
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В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина

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Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие

МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
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ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
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Назван срок развертывания запрещенных договором РСМД ракет в США

Свободная Пресса вчера в 22:02
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Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

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Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

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Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК

Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
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Киев предлагает вернуть российских наблюдателей в Донбасс

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Всего в Берлин привезли около 300 работ.
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В Минэкономразвития отреагировали на критику вице-премьера Мутко

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) РФ прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего в четверг работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области.
ТАСС 17:30
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