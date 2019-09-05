Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.
Ведомостивчера в 17:37

Подробнее о событии

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

Интерфаксвчера в 23:42

Россияне будут оплачивать лицом свои покупки

URA.Ru00:22

«Ростелеком» планирует предложить оплату в магазинах через систему распознавания лиц

Коммерсантъ00:21

Оплата лицом и голосом. Какие риски у биометрии и зачем она нужна

Телеканал 360°08:44

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом

РБКвчера в 22:26

«Ведомости»: «Ростелеком» представит в октябре систему оплаты по изображению лица

ТАССвчера в 19:51

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

Ведомостивчера в 17:37
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Происшествия

В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
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TCL представит смартфон Alcatel 3X в Берлине

Смартфон Alcatel 3X предложит пользователям экран на 6,5 дюйма HD+ и сочетанием сторон 20:9. В каплевидном вырезе на экране имеется 8Мп сенсор селфи камеры с F/2.0.
ГЛАС.RU 10:45
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

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Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
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Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября

Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
RT на русском 13:45
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Армия и оружие

В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе.
RT на русском 13:22
Технологии

Минсвязи анонсировало появление еще десятка суперсервисов

До конца 2019 года на портале госуслуг появится еще около десятка новых суперсервисов.
Российская газета 01:44
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Здоровье

Врач назвала три продукта, которые вызывают неприятный запах тела

Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Medical Note 07:16
Общество

Беглов наградил петербуржцев за многолетнюю добросовестную работу

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил петербуржцам государственные награды по поручению президента России Владимира Путина.
ФАН 13:31
Политика

ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш

В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском вчера в 18:09
Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
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Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
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Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Происшествия

В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25

Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.
Государственные Вести вчера в 09:34
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
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Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
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Шоу-бизнес

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Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
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Политика

Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты

Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
RT на русском 05:58
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
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В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu

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Здоровье

Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок

Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
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Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом

Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.
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Космос

В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября

Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
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Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Армия и оружие

Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ

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Нефть подешевела на данных о запасах в США

Давление на рынок нефти в четверг оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 401 тыс. баррелей после сокращения на 11 млн баррелей неделей ранее.
Взгляд.ру 02:16
Происшествия

В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета

В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
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