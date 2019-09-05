«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.

с чего всё началось

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.

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