Экономика
Интерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось
«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.Ведомостивчера в 17:37
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Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Гаджеты
TCL представит смартфон Alcatel 3X в Берлине
Смартфон Alcatel 3X предложит пользователям экран на 6,5 дюйма HD+ и сочетанием сторон 20:9. В каплевидном вырезе на экране имеется 8Мп сенсор селфи камеры с F/2.0.
ГЛАС.RU 10:45
Общество
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС 13:35
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
RT на русском 13:45
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Армия и оружие
В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе.
RT на русском 13:22
Технологии
Минсвязи анонсировало появление еще десятка суперсервисов
До конца 2019 года на портале госуслуг появится еще около десятка новых суперсервисов.
Российская газета 01:44
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Здоровье
Врач назвала три продукта, которые вызывают неприятный запах тела
Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Medical Note 07:16
Общество
Беглов наградил петербуржцев за многолетнюю добросовестную работу
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил петербуржцам государственные награды по поручению президента России Владимира Путина.
ФАН 13:31
Политика
ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском вчера в 18:09
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Происшествия
В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25
Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.
Государственные Вести вчера в 09:34
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты
Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
RT на русском 05:58
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру 12:03
Здоровье
Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок
Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
Европейско-Азиатские новости 11:42
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом
Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.
REGNUM 07:49
Космос
В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября
Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 03:03
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Армия и оружие
Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ
РЕН ТВ вчера в 15:31
Энергетика
Нефть подешевела на данных о запасах в США
Давление на рынок нефти в четверг оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 401 тыс. баррелей после сокращения на 11 млн баррелей неделей ранее.
Взгляд.ру 02:16
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46