Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.
Ведомостивчера в 17:37

Подробнее о событии

Оплата лицом и голосом. Какие риски у биометрии и зачем она нужна

Телеканал 360°08:44

Россияне будут оплачивать лицом свои покупки

URA.Ru00:22

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

Ведомостивчера в 17:37

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

Интерфаксвчера в 23:42

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом

РБКвчера в 22:26

«Ведомости»: «Ростелеком» представит в октябре систему оплаты по изображению лица

ТАССвчера в 19:51

«Ростелеком» планирует предложить оплату в магазинах через систему распознавания лиц

Коммерсантъ00:21
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 09:37
Политика

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru 07:59
Футбол

Полузащитник ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев

Sport24.ru 13:13
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Общество

Во Владикавказе произошла давка на распродаже в ТЦ

В торговом центре Владикавказа произошла давка и потасовка во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль», местные власти порекомендовали предпринимателям заботиться о здоровье граждан на подобных мероприятиях.
RT на русском 12:17
Экономика

Иск «Росгосстраха» на 148,8 млрд рублей из-за бренда отправлен на новое рассмотрение

Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей к "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года называлась "РГС жизнь") об использовании товарного знака "Росгосстраха".
ТАСС 10:43
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Единоборства

Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей

Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Авто

Кроссовер Alfa Romeo Тonale встанет на конвейер в 2021 году

Прототип нового кроссовера Alfa Romeo Тonale был представлен этой весной в рамках Женевского автосалона.
Tvoe-avto.com 12:30
Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Наука

Как добыть воду даже из воздуха пустыни: быстро и дешево

Популярная механика 11:39
Здоровье

Женщина родила после смерти мозга

Аргументы недели 12:39
Культура

Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей

Pravda.Ru 05:54
Футбол

Вартапетов поблагодарил «Спартак»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, который покидает свой пост, рассказал о причинах данного решения.
Спорт-Экспресс 12:47
Общество

Беглов вручил государственные награды известным жителям Петербурга

Действующий градоначальник Петербурга Александр Беглов вручил госнаграды известным петербуржцам по поручению российского президента Владимира Путина.
Народные новости 11:29
Происшествия

В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы

В Севастополе после завершения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на скамейке возле приемного покоя городской больницы №4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Российская газета 11:31
Гаджеты

IFA 2019. Sony представила наушники WI-1000XM2

ITZine.ru 08:37
Экономика

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс 11:07
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Космос

Эфиопия запустит первый космический спутник

Институт космической науки и техники Эфиопии заявил, что он устанавливает приемную станцию для запуска своего первого спутника с целью космического наблюдения Земли.
REGNUM 04:18
Происшествия

Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли

Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.
АТВмедиа вчера в 06:30
Гаджеты

Свершилось. Складной смартфон Samsung Galaxy Fold поступает в продажу

Компания Samsung в рамках выставки IFA официально объявила о старте продаж складного смартфона Galaxy Fold, оснащенного гибким экраном.
Российская газета 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное