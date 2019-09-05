Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

«Ростелеком» – оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая заработала в июле прошлого года, одним из инициаторов ее создания был Центробанк. Сдать биометрические данные в систему – слепки голосов и изображения лиц – россияне могут в отделениях банков.
Ведомостивчера в 17:37

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Россияне будут оплачивать лицом свои покупки

URA.Ru00:22

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

Интерфаксвчера в 23:42

«Ростелеком» планирует предложить оплату в магазинах через систему распознавания лиц

Коммерсантъ00:21

Россиянам предложат платить за товары с помощью лица. Купить можно будет на сумму до десяти тысяч рублей

Фонтанка.Ру00:33

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом

РБКвчера в 22:26

«Ведомости»: «Ростелеком» представит в октябре систему оплаты по изображению лица

ТАССвчера в 19:51

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

Ведомостивчера в 17:37
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Экономика

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
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Под Волгоградом задержали банду, незаконно добывавшую икру и осетров

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Путин пообещал пригласить лидеров «Большой семерки» на саммит в России

Следующий саммит «Большой восьмерки» (страны G7 плюс Россия) стоит провести в России, как планировалось до этого, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
РБК 07:44
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Абэ рассказал об отношениях России и Японии стихами Тютчева

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, процитировал знаменитое стихотворение Федера Тютчева «Умом Россию не понять».
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Общество

Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ

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Дождь вчера в 16:34
Финансы

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В сети обнаружили базу с номерами свыше 400 млн пользователей Facebook

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ПРАЙМ 04:26
Транспорт

Названы новые сроки открытия станций метро в Петербурге

Российская газета 07:36
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Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
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Происшествия

На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей

Коммерсантъ 06:19
Баскетбол

ФИБА обнародовала лучшие моменты сборной России на групповом этапе ЧМ

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала видеоролик с подборкой лучших моментов сборной России на групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.
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Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

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Происшествия

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Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Экономика

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
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ТАСС вчера в 16:29
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
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Политика

Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом

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REGNUM 07:49
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Общество

Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
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Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ

В августе 2019 года дилеры KIA реализовали в России 18 531 новый автомобиль – на 1,7% меньше, чем годом ранее.
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В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

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Онлайн-кинотеатр Megogo создал студию для производства видеоконтента

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Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

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СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
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Путин заявил о праве молодежи на протесты

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
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Путин поддержал строительство газопровода в Китай через Монголию

Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга сообщил, что его российский коллега Владимир Путин поддержал предложение построить газопровод из России в Китай через территорию Монголии, передает ТАСС.
МИР 24 04:59
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%

Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
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