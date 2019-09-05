«Ростелеком» – оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая заработала в июле прошлого года, одним из инициаторов ее создания был Центробанк. Сдать биометрические данные в систему – слепки голосов и изображения лиц – россияне могут в отделениях банков.

с чего всё началось

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.

Экономика Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Политика Путин пообещал пригласить лидеров «Большой семерки» на саммит в России Следующий саммит «Большой восьмерки» (страны G7 плюс Россия) стоит провести в России, как планировалось до этого, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Политика Абэ рассказал об отношениях России и Японии стихами Тютчева Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, процитировал знаменитое стихотворение Федера Тютчева «Умом Россию не понять».

Общество Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Об этом объявил в четверг глава НБУ Яков Смолий.

Технологии В сети обнаружили базу с номерами свыше 400 млн пользователей Facebook Отмечается, что в базу попали данные 133 миллионов граждан США, а также 18 миллионов подданных Великобритании и 50 миллионов жителей Вьетнама.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

Баскетбол ФИБА обнародовала лучшие моменты сборной России на групповом этапе ЧМ Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала видеоролик с подборкой лучших моментов сборной России на групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.

Происшествия В Вологодской области пропала двухлетняя девочка Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.

Экономика Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Политика Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.

Общество Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Авто Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ В августе 2019 года дилеры KIA реализовали в России 18 531 новый автомобиль – на 1,7% меньше, чем годом ранее.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Происшествия Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.

Происшествия СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты» Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Политика Путин заявил о праве молодежи на протесты Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.

Политика Путин поддержал строительство газопровода в Китай через Монголию Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга сообщил, что его российский коллега Владимир Путин поддержал предложение построить газопровод из России в Китай через территорию Монголии, передает ТАСС.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5% Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".