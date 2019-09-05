Экономика
Интерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось
«Ростелеком» – оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая заработала в июле прошлого года, одним из инициаторов ее создания был Центробанк. Сдать биометрические данные в систему – слепки голосов и изображения лиц – россияне могут в отделениях банков.Ведомостивчера в 17:37
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Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Политика
Путин пообещал пригласить лидеров «Большой семерки» на саммит в России
Следующий саммит «Большой восьмерки» (страны G7 плюс Россия) стоит провести в России, как планировалось до этого, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
РБК 07:44
Политика
Абэ рассказал об отношениях России и Японии стихами Тютчева
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, процитировал знаменитое стихотворение Федера Тютчева «Умом Россию не понять».
ФАН 07:39
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Об этом объявил в четверг глава НБУ Яков Смолий.
ТАСС 07:24
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами свыше 400 млн пользователей Facebook
Отмечается, что в базу попали данные 133 миллионов граждан США, а также 18 миллионов подданных Великобритании и 50 миллионов жителей Вьетнама.
ПРАЙМ 04:26
Транспорт
Названы новые сроки открытия станций метро в Петербурге
Российская газета 07:36
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Происшествия
На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей
Коммерсантъ 06:19
Баскетбол
ФИБА обнародовала лучшие моменты сборной России на групповом этапе ЧМ
Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала видеоролик с подборкой лучших моментов сборной России на групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.
Чемпионат 07:47
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика
Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом
Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.
REGNUM 07:49
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Авто
Кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в РФ
В августе 2019 года дилеры KIA реализовали в России 18 531 новый автомобиль – на 1,7% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 04:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Кино
Онлайн-кинотеатр Megogo создал студию для производства видеоконтента
Актуальные Новости 06:33
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку
Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика
Путин поддержал строительство газопровода в Китай через Монголию
Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга сообщил, что его российский коллега Владимир Путин поддержал предложение построить газопровод из России в Китай через территорию Монголии, передает ТАСС.
МИР 24 04:59
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
Регион online 05:11