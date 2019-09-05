Экономика
Интерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось
«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.Ведомостивчера в 17:37
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Политика
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ходе встречи во Владивостоке обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора между двумя странами.
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Comtrans 2019: Ford показал новые грузовики российской сборки
В рамках Comtrans 2019 было объявлено, что новый F-Max стал обладателем аналогичной российской премии: автомобиль был признан «Грузовиком года 2019» в России.
Движок вчера в 09:20
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Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Экономика
70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию
С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
Интерфакс 02:31
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
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"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 03 сентября в 01:13
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Известия вчера в 15:21
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
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РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Экономика
Дерипаска заявил, что российская судебная система не устраивает бизнес
Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию.
ТАСС 03:10
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Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика
Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео
Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
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Вести.Ru вчера в 19:03
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 03 сентября в 07:36
Политика
Составлен рейтинг самых безопасных стран
Финляндия возглавила список самой безопасной для туристов страны в мире. Исследование провел Всемирный экономический форум.
Накануне.Ru вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану
Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу, бодибилдеру Тарзану.
Телепрограмма вчера в 23:23
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
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Продолжительность жизни россиян выросла
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Армия и оружие
Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.
РЕН ТВ вчера в 15:05
Кино
Сериал «Мандалорец» прольет свет на историю возникновения Первого Ордена
В предстоящем сериале «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ поклонникам киновселенной «Звездных войн» расскажут о том, как зарождался Первый Орден.
REGNUM 02:44
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
В Иране судья расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки, назвав такой союз нежелательным.
9111.ru вчера в 09:07
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС вчера в 08:23