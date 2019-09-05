Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.
Ведомостивчера в 17:37

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Россияне будут оплачивать лицом свои покупки

URA.Ru00:22

Россиянам предложат платить за товары с помощью лица. Купить можно будет на сумму до десяти тысяч рублей

Фонтанка.Ру00:33

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

Интерфаксвчера в 23:42

«Ростелеком» планирует предложить оплату в магазинах через систему распознавания лиц

Коммерсантъ00:21

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом

РБКвчера в 22:26

«Ведомости»: «Ростелеком» представит в октябре систему оплаты по изображению лица

ТАССвчера в 19:51

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

Ведомостивчера в 17:37
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Политика

Абэ рассчитывает обсудить с Путиным заключение мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ходе встречи во Владивостоке обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора между двумя странами.
Rambler News Service 00:05
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Comtrans 2019: Ford показал новые грузовики российской сборки

В рамках Comtrans 2019 было объявлено, что новый F-Max стал обладателем аналогичной российской премии: автомобиль был признан «Грузовиком года 2019» в России.
Движок вчера в 09:20
Происшествия

Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Экономика

70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
Интерфакс 02:31
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 03 сентября в 01:13
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Известия вчера в 15:21
Общество

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика

Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Экономика

Дерипаска заявил, что российская судебная система не устраивает бизнес

Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию.
ТАСС 03:10
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика

Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео

Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Армия и оружие

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

РИА Новости 03 сентября в 07:36
Политика

Составлен рейтинг самых безопасных стран

Финляндия возглавила список самой безопасной для туристов страны в мире. Исследование провел Всемирный экономический форум.
Накануне.Ru вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану

Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу, бодибилдеру Тарзану.
Телепрограмма вчера в 23:23
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Здоровье

Продолжительность жизни россиян выросла

Газета.Ru вчера в 01:14
Армия и оружие

Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.
РЕН ТВ вчера в 15:05
Кино

Сериал «Мандалорец» прольет свет на историю возникновения Первого Ордена

В предстоящем сериале «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ поклонникам киновселенной «Звездных войн» расскажут о том, как зарождался Первый Орден.
REGNUM 02:44
Общество

Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины

По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

В Иране судья расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки, назвав такой союз нежелательным.
9111.ru вчера в 09:07
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС вчера в 08:23
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