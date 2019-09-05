Экономика
Интерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось
«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.Ведомостивчера в 17:37
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Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Армия и оружие
Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ
«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.
Взгляд.ру 04:43
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
Lenta.ru вчера в 23:05
Космос
Впервые вычислена скорость потребления материи квазарами
Исследователи из Научно-технического университета Китая смогли впервые вычислить скорость, с которой раскаленный до высоких температур газ поступает из аккреционного диска вокруг квазаров в их центры.
Индикатор вчера в 13:00
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес
Родные Началовой начали перевозить вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родные исполнительницы начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Телепрограмма вчера в 22:40
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора, сообщает «РИА Новости».
Известия 04:49
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Спорт
Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году
Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.
ТАСС 03:14
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Теннис
Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
МК-Спорт 03:05
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Индия предоставит кредит 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выделит кредит в размере 1 миллиарда долларов на развитие российского Дальнего Востока.
iReactor 04:16
Общество
В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
В Екатеринбурге готовятся к строительству ледовой арены
Уже на этой неделе УГМК получит разрешение на строительство объекта. Работы планируется завершить в 2022 году.
REGNUM 04:23
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Футбол
29-летний сын Кафу умер от остановки сердца
В семье двукратного чемпиона мира Кафу произошло несчастье. 4 сентября ушел из жизни 29-летний сын бывшего футболиста сборной Бразилии.
Евро-футбол.ру 03:39
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Армия и оружие
Максимальный реализм: ВВС США хотят купить имитирующие С-300 установки
Российская газета вчера в 05:21
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Политика
Украина обиделась на венгерского чиновника за слова о Донбассе
Отмечается, что представитель венгерского правительства использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о «кризисе гражданской войны» на Украине, в то время как Киев считает конфликт «актом российской агрессии».
Lenta.ru 03:25