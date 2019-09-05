Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.
Ведомостивчера в 17:37

Подробнее о событии

Оплата лицом и голосом. Какие риски у биометрии и зачем она нужна

Телеканал 360°08:44

«Ведомости»: «Ростелеком» представит в октябре систему оплаты по изображению лица

ТАССвчера в 19:51

«Ростелеком» планирует предложить оплату в магазинах через систему распознавания лиц

Коммерсантъ00:21

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

Интерфаксвчера в 23:42

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом

РБКвчера в 22:26

Россияне будут оплачивать лицом свои покупки

URA.Ru00:22

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

Ведомостивчера в 17:37
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Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

RT на русском 09:28
Авто

В российском офисе Chery произошли кадровые перестановки

В российском представительстве китайской компании Chery произошли кадровые изменения.
110km.ru 01:20
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Общество

Мединский выступил против комиксов на исторические темы

News.ru вчера в 08:18
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество

На Шпицбергене из-под земли поднялись гробы

Взгляд.ру 07:59
Политика

Болид в стратосфере: летчик-испытатель рассказал о полете на Су-57

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан в интервью каналу "Звезда", рассказал, каково это - летать на Су-57.
Российская газета 09:06
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Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Экономика

Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Интерфакс 04:54
Экономика

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Интернет

Facebook запустила новый сервис для знакомств

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Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины

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Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
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Хоккей

«Сибирь» обыграла «Адмирал», забросив 5 шайб

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Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер

Lenta.ru 08:14
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Большой Детский фестиваль Безрукова может стать серьёзным конкурентом воронежского «Маршака»

Страницы Воронежской культуры вчера в 14:14
Экономика

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
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Футбол

Российские пляжники проиграли белорусам на старте Суперфинала Евролиги

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Шоу-бизнес

Собчак поделилась интимным снимком с книгой Богомолова

Ведущая показала свое типичное утро Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Ксении Собчак появилось неожиданное откровенное фото.
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
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