Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ростелеком» покупает 55% Tele2

27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Ростелеком» выкупит у ВТБ более 50% акций Теле2

Общественное телевидение Россиивчера в 09:14

«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций

РИА Дагестан11 февраля в 08:05

«Ростелеком» покупает 55% Tele2

Коммерсантъвчера в 05:40

«Ростелеком» купит 55% акций Tele2 за 132 миллиарда рублей

НТВвчера в 05:36

«Ростелеком» заключил соглашение о покупке Tele2 у ВТБ и партнеров банка

РБКвчера в 04:00

«Ростелеком» подписал соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия

Finam.Ruвчера в 04:10

«Ростелеком» получил 100% акций мобильного оператора Tele2

Вести.Ruвчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Lenta.ru 03:33
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Lenta.ru вчера в 11:01
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Здоровье

В Саратовской области на карантин закрыли школы 5 городов и 8 районов

В связи с эпидемией ОРВИ и гриппа не учатся школьники 5 городов и 8 районов Саратовской области.
Регион 64 11 февраля в 02:59
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Происшествия

Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски

В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Вести.Ru 11 февраля в 08:53
Общество

ФСБ потребовала у интернет-сервисов доступ к перепискам россиян

Письма от федеральной службы безопасности летом 2019 года получили десятки интернет-сервисов, в том числе «Авито», «Хабр» и Rutube.
Prooren.ru вчера в 00:45
Армия и оружие

Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках

REGNUM 11 февраля в 04:25
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru 02:04
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru 03:36
Общество

Скелет неизвестного существа вынесло ураганом на побережье Шотландии

На восточном побережье Шотландии обнаружили внушительных размеров скелет неизвестного морского существа, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 12:01
Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Коммерсантъ вчера в 12:55
Здоровье

Прокуратура проверит информацию о вызове врача ребёнку с 327-го раза

Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребёнку в Златоусте с 327-го раза, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
News.ru 02:59
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды.
РБК 03:12
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM 11 февраля в 08:33
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 11 февраля в 05:45
Общество

Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»

Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное