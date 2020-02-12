Экономика
Коммерсантъ«Ростелеком» покупает 55% Tele2
27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".
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«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций
РИА Дагестан11 февраля в 08:05
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