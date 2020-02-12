Экономика
Компания«Ростелеком» получит долю в Tele2
Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами. По итогам сделки компании перейдет 55% ООО «Т2 РТК Холдинг», работающего под брендом Tele2. По информации РБК, сейчас эта доля принадлежит Tele2 Russia Holding AB.
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«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций
РИА Дагестан11 февраля в 08:05
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Правительство отменило более 3,6 тыс. советских правовых актов
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В России предложили штрафовать за шум в дневное время
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
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На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.
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Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в снайперской гонке НХЛ
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк забросил три шайбы в ворота «Монреаля» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Стрельба на Лубянке рикошетит проверками
Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.
Общество
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Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
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Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner
В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
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Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
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Настоящий прорыв удалось совершить 20 российским регионам в 2019 году на фоне снижения инвестиционной активности.
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Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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Экономика
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Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
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УАЗ назвал цены на свои новые автомобили 2020 года
На своем сайте российский автопроизводитель УАЗ опубликовал данные о ценах на новые авто 2020 года: они повысились.