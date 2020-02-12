Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами. По итогам сделки компании перейдет 55% ООО «Т2 РТК Холдинг», работающего под брендом Tele2. По информации РБК, сейчас эта доля принадлежит Tele2 Russia Holding AB.

Общество Умер легендарный советский разведчик Алексей Ботян Умер советский разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистскими войсками в 1945 году.

Политика Правительство отменило более 3,6 тыс. советских правовых актов Правительство признало утратившими силу целый ряд законодательных документов времен СССР и их отдельные положения, которые устарели или не применялись на практике, сообщается на сайте кабмина.

Общество В России предложили штрафовать за шум в дневное время В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.

Хоккей Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.

Экономика На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.

Происшествия Стрельба на Лубянке рикошетит проверками Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Энергетика В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.