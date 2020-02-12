Экономика

КомпанияКомпания«Ростелеком» получит долю в Tele2

Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами. По итогам сделки компании перейдет 55% ООО «Т2 РТК Холдинг», работающего под брендом Tele2. По информации РБК, сейчас эта доля принадлежит Tele2 Russia Holding AB.
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«Ростелеком» выкупит у ВТБ более 50% акций Теле2

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В России предложили штрафовать за шум в дневное время

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РИА Новости вчера в 15:51
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В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости вчера в 22:46
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Lenta.ru вчера в 22:55
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Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
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Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково

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Космос

Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner

В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
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Инвестпрорыв совершили 20 российских регионов в 2019 году

Настоящий прорыв удалось совершить 20 российским регионам в 2019 году на фоне снижения инвестиционной активности.
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Газета.Ru 11 февраля в 10:21
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Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
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Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM 11 февраля в 08:33
Авто

УАЗ назвал цены на свои новые автомобили 2020 года

На своем сайте российский автопроизводитель УАЗ опубликовал данные о ценах на новые авто 2020 года: они повысились.
МонаВиста вчера в 11:22
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