Экономика
Компания«Ростелеком» получит долю в Tele2
Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами. По итогам сделки компании перейдет 55% ООО «Т2 РТК Холдинг», работающего под брендом Tele2. По информации РБК, сейчас эта доля принадлежит Tele2 Russia Holding AB.
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«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций
РИА Дагестан11 февраля в 08:05
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Российский тренер надругался над семилетней школьницей
По данным издания, тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале.
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Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
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Первый электрический кросс Skoda получит имя Enyaq
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В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
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Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Экономика
Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций
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Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Происшествия
Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи
Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
Здоровье
РПЦ и Минздрав напомнили медикам о необходимости помогать бездомным
Русская православная церковь и Министерство здравоохранения РФ напомнили медикам, что бездомные — это тоже люди, которые имеют право получать необходимую медицинскую помощь.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Как сообщает издание, супругам вменяется один эпизод, который касается раскрытия личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.