Экономика
Компания«Ростелеком» получит долю в Tele2
Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами. По итогам сделки компании перейдет 55% ООО «Т2 РТК Холдинг», работающего под брендом Tele2. По информации РБК, сейчас эта доля принадлежит Tele2 Russia Holding AB.
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«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций
РИА Дагестанвчера в 08:05
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Intel Core i7-10700K сможет разгоняться до частоты 5,3 ГГц
Если ранее инсайдеры говорили, что i7-10700K может получить максимальную частоту в 5,1 ГГц, которая будет автоматически достигаться со стартовой, штатной отметки 3,8 ГГц, то теперь появились данные, что 10700K получит на максимуме 5,3 ГГц.
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой
Юная жительница Калужской области получила компрессионный перелом позвоночника в результате ДТП, виновницей которого стала 33-летняя послушница монастыря, сообщили в региональном управлении МВД.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
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В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
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В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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«Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти
7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.
Политика
Экс-губернатор Массачусетса вступил в президентскую гонку в США
Результаты первичных выборов в Нью-Гэмпшире, не позволяют ему продолжить предвыборную гонку. Экс-губернатор получил менее процента голосов.
Армия и оружие
Киев решит главную проблему Украины последним наступлением на Донбасс
Сбежавший немецкий скинхед пожелал карателям удачного поражения на Донбассе У Зеленского требуют зачистить Донбасс «до Ростова» Так, бывший военнослужащий и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми в эфире радиостанции «Аврора» предложил в одночасье избавить Украину от самых ортодоксальных националистов последним походом на Луганскую и Донецкую народные республики.
Общество
На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Игры
Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры
Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Авто
Стартовали тесты обновленного Volkswagen Tiguan
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
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Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.