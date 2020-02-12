Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами. По итогам сделки компании перейдет 55% ООО «Т2 РТК Холдинг», работающего под брендом Tele2. По информации РБК, сейчас эта доля принадлежит Tele2 Russia Holding AB.

Гаджеты Intel Core i7-10700K сможет разгоняться до частоты 5,3 ГГц Если ранее инсайдеры говорили, что i7-10700K может получить максимальную частоту в 5,1 ГГц, которая будет автоматически достигаться со стартовой, штатной отметки 3,8 ГГц, то теперь появились данные, что 10700K получит на максимуме 5,3 ГГц.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Гаджеты Apple выпустит новые наушники AirPods Pro В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как семья встречает его с работы Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram шутливое видео, на котором Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза поприветствовали его дома после съемок.

Наука В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.

Энергетика «Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти 7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Армия и оружие Киев решит главную проблему Украины последним наступлением на Донбасс Сбежавший немецкий скинхед пожелал карателям удачного поражения на Донбассе У Зеленского требуют зачистить Донбасс «до Ростова» Так, бывший военнослужащий и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми в эфире радиостанции «Аврора» предложил в одночасье избавить Украину от самых ортодоксальных националистов последним походом на Луганскую и Донецкую народные республики.

Политика Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.

Политика Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Политика В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.

Общество Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.