Экономика
Компания«Ростелеком» получит долю в Tele2
Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами. По итогам сделки компании перейдет 55% ООО «Т2 РТК Холдинг», работающего под брендом Tele2. По информации РБК, сейчас эта доля принадлежит Tele2 Russia Holding AB.
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«Ростелеком» подвел итоги реализации преимущественного права приобретения акций
РИА Дагестанвчера в 08:05
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Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма
Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Общество
Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов
"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица.
Музыка
Группа Aerosmith выступит летом в Москве
Американская группа Aerosmith даст концерт в Москве. Коллектив отправился в тур в честь своего 50-летия.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Футбол
Неймар сменил имидж и постригся налысо
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Армия и оружие
Эрдоган поставил Сирии ультиматум
Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Политика
Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных
Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Общество
Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт
Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
Политика
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
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