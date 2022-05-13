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«Ъ»: «Ростелеком» предложил назначить себя единственным поставщиком вычислительной техники

Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» предложил назначить свою аффилированную структуру в качестве единственного поставщика вычислительной техники в рамках государственных закупок, пишет 13 мая «Коммерсантъ
».
Фонтанка.Ру
О том, что правительство задумалось о создании единого закупщика для компьютеров и телеком-оборудования, в марте сообщал РБК.
Коммерсантъ
Идея состоит в том, что у «Ростелекома» будет монополия на поставку в РФ серверов, систем хранения данных и продажу облачных сервисов, сообщает источник издания, близкий к Минцифры.
Евразия Daily
В «Ростелекоме», «Кроке» и «Ланите» отказались от комментариев, в Минпромторге переадресовали вопросы в Минцифры.
Коммерсантъ

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«Ростелеком» захотел стать монопольным поставщиком в госсектор зарубежных серверов и СХД
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