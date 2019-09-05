Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.
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с чего всё началось

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.
Ведомостивчера в 17:37

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Оплата лицом и голосом. Какие риски у биометрии и зачем она нужна

Телеканал 360°08:44

Россияне будут оплачивать лицом свои покупки

URA.Ru00:22

«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

Ведомостивчера в 17:37

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

Интерфаксвчера в 23:42

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом

РБКвчера в 22:26

«Ведомости»: «Ростелеком» представит в октябре систему оплаты по изображению лица

ТАССвчера в 19:51

«Ростелеком» планирует предложить оплату в магазинах через систему распознавания лиц

Коммерсантъ00:21
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Футбол

Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением

Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Интерфакс-Спорт 08:28
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Безбилетные пассажиры

По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.
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Гаджеты

Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца

Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
Известия 11:05
Общество

Отмену школьных экзаменов поддерживают лишь 28% россиян

Большинство россиян высказалось против отмены школьных экзаменов (58%), выяснили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 07:59
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Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
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Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Общество

Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
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Артем Дзюба ждет от матча с Шотландией борьбы характеров

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими эмоциями от британского футбола и предстоящего матча национальной команды против сборной Шотландии.
Петербургский дневник 11:02
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Политика

Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК

Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана

Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Общество

У россиянки отобрали ребенка в Италии

Lenta.ru 07:40
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
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Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.
РИА Новости 20:51
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

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Вести.Ru 07:18
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«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:25
Армия и оружие

На Украине призвали вооружить бабушек пулеметами для защиты от России

Избежать раздела Украины, по мнению Сиротюка, можно только вооружив простых украинцев, так как на сильную армию у Киева нет средств.
Известия 20:12
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Киркоров ограбил музей в новом клипе

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Гарет Бэйл: «Я гольфист. Это прозвище меня полностью устраивает»

Люди вырвали эту фразу из контекста, но если честно, меня полностью устраивает это прозвище.
Sports.ru 10:05
Экономика

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.
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За две недели до премьеры Hyundai полностью раскрыл новый хэтч HB20

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Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

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Во Франции суд разрешил петуху Морису кукарекать ранним утром

Во Франции суд утвердил решение по делу местного петуха Мориса, позволив животному кукарекать ранним утром.
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Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки

Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.
Аргументы и Факты 03 сентября в 15:49
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Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Экономика

Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России

Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Наука

Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии

Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 14:11
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