«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил.

с чего всё началось

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок.

Футбол Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Наука Безбилетные пассажиры По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.

Гаджеты Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.

Общество Отмену школьных экзаменов поддерживают лишь 28% россиян Большинство россиян высказалось против отмены школьных экзаменов (58%), выяснили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.

Общество Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.

Футбол Артем Дзюба ждет от матча с Шотландией борьбы характеров Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими эмоциями от британского футбола и предстоящего матча национальной команды против сборной Шотландии.

Политика Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Политика МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".

Политика Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Армия и оружие На Украине призвали вооружить бабушек пулеметами для защиты от России Избежать раздела Украины, по мнению Сиротюка, можно только вооружив простых украинцев, так как на сильную армию у Киева нет средств.

Экономика Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.

Авто За две недели до премьеры Hyundai полностью раскрыл новый хэтч HB20 Тизер хэтчбека HB20 следующей генерации Hyundai опубликовал на этой неделе, и заодно раскрыл дату официальной премьеры – 16 сентября.

Общество Во Франции суд разрешил петуху Морису кукарекать ранним утром Во Франции суд утвердил решение по делу местного петуха Мориса, позволив животному кукарекать ранним утром.

Общество Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.

Транспорт Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.

Экономика Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).