Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Происшествия
Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска
Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.
РБК вчера в 23:09
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Футбол
КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
News.ru вчера в 07:23
Общество
Центр Венеции затоплен из-за дождя
Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.
Известия вчера в 00:53
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
REGNUM вчера в 15:22
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Политика
Тимошенко объявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому
Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила, что отныне ее политическая сила переходит в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому и пропрезидентской партии "Слуга народа".
Московский Комсомолец вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
Военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой в Бурятии
Известия вчера в 19:38
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Южный Федеральный 12 ноября в 07:16
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Игры
Создатели легендарной игры Prey перешли в студию Bethesda
Ситуация принимает забавный оборот, учитывая тот факт, что в прошлом эти две компании разошлись со скандалом, в связи с разногласиями насчет Prey 2. Еще больше удивляет тот факт, что руководителем новой студии от Bethesda стал бывший директор Human head – Крис Райнхарт.
Goroday.ru вчера в 20:17
Происшествия
В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники
ТАСС вчера в 23:09
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости вчера в 10:11
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск 12 ноября в 02:10
Политика
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края.
Lenta.ru 00:08
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Наука
Татьяна Черниговская vs. Барбара Окли: как работает мозг человека, почему мы легко учим языки и чего ждать от внедрения компьютеров
В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию «Особенности восприятия человеком низкочастотной амплитудной модуляции звука и амплитудно-модуляционных характеристик речи» по специальности «Физиология», в 1993 году — докторскую диссертацию «Эволюция языковых и когнитивных функций: физиологические и нейролингвистические аспекты» по специальностям «Теория языкознания» и «Физиология».
Хайтек 12 ноября в 08:15