Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Коммерсантъвчера в 06:24

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

Tele2 в рамках сделки была оценена «Ростелекомом» в 240,5 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 05:23

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07
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Происшествия

Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска

Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.
РБК вчера в 23:09
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Футбол

КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
News.ru вчера в 07:23
Общество

Центр Венеции затоплен из-за дождя

Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.
Известия вчера в 00:53
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM вчера в 15:22
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Политика

Тимошенко объявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила, что отныне ее политическая сила переходит в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому и пропрезидентской партии "Слуга народа".
Московский Комсомолец вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой в Бурятии

Известия вчера в 19:38
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Интернет

Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Южный Федеральный 12 ноября в 07:16
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Игры

Создатели легендарной игры Prey перешли в студию Bethesda

Ситуация принимает забавный оборот, учитывая тот факт, что в прошлом эти две компании разошлись со скандалом, в связи с разногласиями насчет Prey 2. Еще больше удивляет тот факт, что руководителем новой студии от Bethesda стал бывший директор Human head – Крис Райнхарт.
Goroday.ru вчера в 20:17
Происшествия

В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники

ТАСС вчера в 23:09
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости вчера в 10:11
Кино

Завершились съемки девятого «Форсажа»

Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск 12 ноября в 02:10
Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края.
Lenta.ru 00:08
Культура

Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Наука

Татьяна Черниговская vs. Барбара Окли: как работает мозг человека, почему мы легко учим языки и чего ждать от внедрения компьютеров

В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию «Особенности восприятия человеком низкочастотной амплитудной модуляции звука и амплитудно-модуляционных характеристик речи» по специальности «Физиология», в 1993 году — докторскую диссертацию «Эволюция языковых и когнитивных функций: физиологические и нейролингвистические аспекты» по специальностям «Теория языкознания» и «Физиология».
Хайтек 12 ноября в 08:15
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
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