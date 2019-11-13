Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

ПРАЙМ04:16

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Коммерсантъвчера в 06:24

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Инфорос 03:26
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество

Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством

Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
Политика

В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
РИА Новости 04:10
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Здоровье

В Китае отмечены два случая легочной чумы

Двум пациентам в Китае был поставлен диагноз «чума», причем болезнь протекает у них в легочной форме, самой опасной не только для больного, но и для окружающих.
Полит.ру 02:00
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Газета.Ru 01:55
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Гаджеты

Motorola перезапустит легендарную раскладушку Razr

Компания Motorola решила перезапустить модель раскладушки Razr.
Газета.Ru 04:23
Экономика

«Транснефть» выплатила «Укртранснефти» 4,2 млн евро компенсаций

С мая по ноябрь 2019 года украинская компания «Укртранснефть» получила 4,2 млн евро компенсаций от российской «Транснефти» за попадание в нефтепровод загрязнённой нефти, сообщили 13 ноября «Украинские новости».
REGNUM вчера в 11:43
Футбол

Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna.
Газета.Ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности

Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости вчера в 09:00
Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Армия и оружие

В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии

Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.
Известия вчера в 23:49
Армия и оружие

«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Общество

Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд

Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
РБК 03:55
Шоу-бизнес

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Экономика

Чубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону.
РБК вчера в 20:57
Политика

Российские паспорта получили уже 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Как заявил в эфире телеканала «Дон-24» губернатор Ростовской области Василий Голубев, на настоящий момент гражданство Российской Федерации получили уже более 170 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик.
ИА REX 03:46
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

Российская газета 01:30
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное