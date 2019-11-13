Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество
Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством
Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
Политика
В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
РИА Новости 04:10
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Здоровье
В Китае отмечены два случая легочной чумы
Двум пациентам в Китае был поставлен диагноз «чума», причем болезнь протекает у них в легочной форме, самой опасной не только для больного, но и для окружающих.
Полит.ру 02:00
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Гаджеты
Motorola перезапустит легендарную раскладушку Razr
Компания Motorola решила перезапустить модель раскладушки Razr.
Газета.Ru 04:23
Экономика
«Транснефть» выплатила «Укртранснефти» 4,2 млн евро компенсаций
С мая по ноябрь 2019 года украинская компания «Укртранснефть» получила 4,2 млн евро компенсаций от российской «Транснефти» за попадание в нефтепровод загрязнённой нефти, сообщили 13 ноября «Украинские новости».
REGNUM вчера в 11:43
Футбол
Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию
Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna.
Газета.Ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости вчера в 09:00
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Армия и оружие
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.
Известия вчера в 23:49
Армия и оружие
«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Общество
Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
РБК 03:55
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Экономика
Чубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону.
РБК вчера в 20:57
Политика
Российские паспорта получили уже 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
Как заявил в эфире телеканала «Дон-24» губернатор Ростовской области Василий Голубев, на настоящий момент гражданство Российской Федерации получили уже более 170 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик.
ИА REX 03:46
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Российская газета 01:30
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47