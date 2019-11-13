Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

ПРАЙМ04:16

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34

«Ростелеком» придержал дивиденды

Коммерсантъвчера в 17:17

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Политика

Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
РИА Новости 04:25
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Армия и оружие

Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
News.ru вчера в 12:30
Политика

Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
REGNUM 06:45
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Музыка

Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Peterburg2.ru 06:58
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Происшествия

В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа

После стрельбы в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 05:15
Общество

Борцы с экстремизмом в Кузбассе приняли число 55 за свастику

Московский комсомолец Кузбасс 05:45
Экономика

Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

Владелец Anex Tour Нешет Кочкар объявил о покупке российского туроператора «Интурист».
Ведомости 06:47
Космос

SpaceX испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon

Компания SpaceX совершила наземное огневое испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon.
Российская газета вчера в 20:42
Общество

Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Кино

Netflix продлил сериал «Ведьмак» до его премьеры

Культуромания 02:40
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Политика

МИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Газета.Ru 05:54
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM вчера в 11:43
Здоровье

Скворцова: врачей с 2020 года будут стимулировать выявлять рак на ранних стадиях

Дополнительное стимулирование медицинских работников для выявления онкозаболеваний в рамках диспансеризации на ранних стадиях будет введено с 2020 года.
Будущее России. Национальные проекты 05:00
Экономика

«Ночной бухгалтер». ИП будут закрывать

ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию.
ИА Клерк.Ру 07:07
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии

По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
Bimru.ru 11 ноября в 09:20
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

РБК вчера в 17:11
Теннис

Надаль объяснил победу над Медведевым везением

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости вчера в 13:21
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Актриса попросила сценаристов сделать ее героиню лесбиянкой, чтобы ей было проще вжиться в образ.
Piter.tv 07:02
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия

В Винницкой области произошел пожар на военном складе

Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
РИА Новости 03:22
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