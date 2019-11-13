Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

ПРАЙМ04:16

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

«Ростелеком» придержал дивиденды

Коммерсантъвчера в 17:17

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов

Реальное время 12 ноября в 08:41
Общество

Наводнение в Венеции стало самым сильным за последние 50 лет

В Венеции сообщают о серьезном ущербе в результате сильнейшего за 50 лет наводнения.
Вести ФМ вчера в 10:02
Происшествия

Послание и запись тренировок остались после стрелка в Благовещенске

НДН.инфо 05:14
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Футбол

В «Торпедо» не стали комментировать ситуацию со стадионом

Президент «Торпедо» Елена Еленцева не стала комментировать ситуацию с запретом для клуба проводить домашние матчи на Восточной улице из-за несогласования инструкции МВД инструкции по безопасности.
Спорт-Экспресс вчера в 13:47
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Космос

«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году

"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
РИА Новости 07:12
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
РБК 07:14
Армия и оружие

Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
News.ru вчера в 12:30
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Армия и оружие

Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400

Lenta.ru 06:12
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Шоу-бизнес

Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Вечерний курьер 05:17
Политика

Асад допустил причастность ЦРУ к смерти основателя «Белых касок»

Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.
RT на русском 07:16
Футбол

Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года.
RT на русском вчера в 13:22
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Политика

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Здоровье

Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают

Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Прецедент-Новосибирск 03:20
Политика

Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ

Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Ведомости 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное