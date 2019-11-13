Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Владислав Новый о роли государства в «Ростелекоме»

Коммерсантъвчера в 18:26

Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

ПРАЙМвчера в 04:16

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАСС13 ноября в 07:17

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RU13 ноября в 12:07

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБК13 ноября в 11:50

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомости13 ноября в 16:49

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
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Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Известия вчера в 18:10
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия

После стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОП

Гендиректора частной охранной организации "Сириус-А" задержали после стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Life.ru вчера в 07:56
Армия и оружие

Протурецкие силы ликвидировали штаб курдских боевиков в Хасаке

Военное дело вчера в 06:45
Политика

Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Хоккей

Ковальчука вывели из состава «Лос-Анджелеса»

Российский хоккеист Илья Ковальчук выведен из состава клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". В ближайших матчах команды он не сыграет.
РЕН ТВ 13 ноября в 03:04
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Новые Известия 13 ноября в 08:38
Шоу-бизнес

«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот

Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Утро.ru вчера в 15:01
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 13 ноября в 07:58
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Говорит Москва вчера в 04:33
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Хоккей

Молодежная сборная России в серии буллитов проиграла суперсерию

Спорт-Экспресс вчера в 23:50
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе

Именно поэтому, по словам Джабарова, на границе России и Беларуси возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.
Российская газета вчера в 22:16
Политика

В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости 12 ноября в 19:08
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 13 ноября в 08:18
Гаджеты

Honor представил смартфон с ночным режимом на фронтальной камере

Honor 20S оснащен специальным режимом ночной съёмки во время создания селфи, который помогает добиться качественных фотографий даже при недостаточном освещении.
IT-World 13 ноября в 04:48
Наука

У детей с высоким уровнем холестерина могут развиться психические заболевания

Ученые обнаружили, что новорожденные, у которых в пуповинной крови обнаружен высокий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известного, как «хороший холестерин», поскольку он удаляет жир со стенок артерий, - значительно позже получили более высокие оценки по психологическому развитию.
OAnews 13 ноября в 11:50
Происшествия

CNN: полиция установила личность стрелка в школе в Калифорнии

ТАСС вчера в 22:58
Политика

Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
РБК вчера в 22:39
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности

По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Privet-Rostov.ru вчера в 01:45
Армия и оружие

НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с искусственным интеллектом

В ближайшие 15 лет НАТО заменит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) новейшими технологиями, включая искусственный интеллект.
РБК вчера в 21:45
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Политика

В Молдавии избрали новое правительство

Кику работал министром в правительстве Павла Филипа, которое ушло в отставку минувшим летом после того, как в результате формирования парламентского большинства в составе Партии социалистов и прозападного блока ACUM премьером стала Майя Санду.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Политика

Трамп и Эрдоган договорились по российским С-400

Телеканал 360° вчера в 12:26
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