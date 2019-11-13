Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:17, Вашингтон
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
REGNUM вчера в 11:43
Происшествия
Мэр Благовещенска собирает комиссию по ЧС из-за стрельбы в колледже
Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия соответствующих мер, сообщается в официальном аккаунте мэрии города в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 23:36
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
ТАСС вчера в 22:54
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия вчера в 20:24
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
SpeedMe 12 ноября в 22:17
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Телепрограмма вчера в 00:36
Происшествия
ФСБ изъяла у крупнейшего интернет-магазина наркотики на 650 млн рублей
В ходе спецоперации было изъято 440 кг наркотиков, их рыночная стоимость достигает 650 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:36
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Гаджеты
Представлена раскладушка с гибким экраном Motorola Razr
Motorola наконец представила первый в истории смартфон-раскладушку с гибким экраном — Razr.
Ferra вчера в 23:15
Политика
Трамп предложил Эрдогану $100 млрд и «выгодные условия» из-за С-400
Американский президент Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд с выгодными для Анкары условиями, а также помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые американская сторона должна ввести в отношении этой страны из-за покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ФАН вчера в 00:28
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат вчера в 16:30
Технологии
Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
Игромания.ру вчера в 16:23
Футбол
Тренер сборной Франции Дешам: Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам заявил, что нападающий национальной команды и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет сыграть на Олимпийских играх в Токио.
РИА Новости 11 ноября в 11:45
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Футбол
Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
В ближайшие дни национальные сборные проведут заключительные матчи в 2019 году в рамках отбора на Евро-2020 или просто товарищеские встречи.
Евро-футбол.ру вчера в 14:15
Авто
Начались российские продажи обновленного Subaru Forester
Российский офис Subaru объявил о старте приема заказов на новый Forester, который теперь позиционируется как модель 2020 года.
Газета DAILY вчера в 14:46
Политика
Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России
Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.
Профиль 12 ноября в 06:26
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области
В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета вчера в 04:48
Общество
НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков
Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов
Газета.Ru вчера в 22:36