Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Коммерсантъвчера в 06:24

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

Tele2 в рамках сделки была оценена «Ростелекомом» в 240,5 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 05:23

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:17, Вашингтон
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

REGNUM вчера в 11:43
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Мэр Благовещенска собирает комиссию по ЧС из-за стрельбы в колледже

Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия соответствующих мер, сообщается в официальном аккаунте мэрии города в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 23:36
Происшествия

Ребенок умер в школе в Хабаровске

Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
ТАСС вчера в 22:54
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия вчера в 20:24
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Хоккей

Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии

Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
SpeedMe 12 ноября в 22:17
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма вчера в 00:36
Происшествия

ФСБ изъяла у крупнейшего интернет-магазина наркотики на 650 млн рублей

В ходе спецоперации было изъято 440 кг наркотиков, их рыночная стоимость достигает 650 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:36
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Гаджеты

Представлена раскладушка с гибким экраном Motorola Razr

Motorola наконец представила первый в истории смартфон-раскладушку с гибким экраном — Razr.
Ferra вчера в 23:15
Политика

Трамп предложил Эрдогану $100 млрд и «выгодные условия» из-за С-400

Американский президент Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд с выгодными для Анкары условиями, а также помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые американская сторона должна ввести в отношении этой страны из-за покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ФАН вчера в 00:28
Футбол

Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат вчера в 16:30
Технологии

Появились новые данные о видеокартах Intel Xe

Игромания.ру вчера в 16:23
Футбол

Тренер сборной Франции Дешам: Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам заявил, что нападающий национальной команды и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет сыграть на Олимпийских играх в Токио.
РИА Новости 11 ноября в 11:45
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Футбол

Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ

В ближайшие дни национальные сборные проведут заключительные матчи в 2019 году в рамках отбора на Евро-2020 или просто товарищеские встречи.
Евро-футбол.ру вчера в 14:15
Авто

Начались российские продажи обновленного Subaru Forester

Российский офис Subaru объявил о старте приема заказов на новый Forester, который теперь позиционируется как модель 2020 года.
Газета DAILY вчера в 14:46
Политика

Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России

Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.
Профиль 12 ноября в 06:26
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Футбол

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
Происшествия

Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области

В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета вчера в 04:48
Общество

НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков

Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов

Газета.Ru вчера в 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное