Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Происшествия
В Благовещенске стрелявший в колледже студент ранил полицейского
Регион online 22:24
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Общество
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
РИА Новости 19:03
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Происшествия
В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет
Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Гаджеты
Motorola опубликовала официальный анонс раскладушки Razr
Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
The GEEK 08:32
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости вчера в 08:15
Общество
Осужденным за тяжкие преступления запретят работать таксистами
Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами и водителями на пассажирском транспорте.
Российская газета 14:27
Происшествия
Убийца аспирантки Соколов дал признательные показания
«Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51 статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого», - цитирует в ленте новостей «ТАСС» адвоката обвиняемого Александра Почуева.
Свободная Пресса 18:05
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул
REGNUM вчера в 08:28
Здоровье
2756 жителей региона заболели ОРВИ
С 4 по 10 ноября ОРВИ заболело 2756 жителей Псковской области.
Луки.ру вчера в 10:00
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК вчера в 04:08
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Политика
На Украине могут разрешить продажу сельхозземель
Законопроект предусматривает отмену с 1 октября следующего года моратория на куплю-продажу сельхозземель всех форм собственности.
BFM.ru 19:30
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск не считает Россию "стратегическим партнером Европы".
РИА Новости 22:04
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Rambler News Service 13:19
Происшествия
В Самарской области потушен пожар в цехе по переработке нефтепродуктов
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по повышенному рангу в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.
Вести.Ru 19:35
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Общество
В Германии заявили, что поезда по Крымскому мосту не пойдут
Немецкое издание Stern выпустило статью, в которой говорится о том, что запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост ждать не стоит и вообще он скоро рухнет.
РИА Новости Крым 05:18
Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Не стоит сегодня принимать важные решения: можно натворить много ошибок.
Primpress.ru 11 ноября в 20:27
Здоровье
Глава Центра трансплантации почки: В России ребенка легче похоронить, чем лечить
Заведующий отделением трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов рассказал, что денег на лечение детей, которым необходима трансплантация почки, в государстве нет.
Доктор Питер 10:30
Политика
Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией
По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Expert.ru 07:05
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:56
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Шоу-бизнес
Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Игры
Создатели оригинальной Prey перешли в новую студию Bethesda
Bethesda основала новую студию Roundhouse в США.
CyberSport.ru 12:49