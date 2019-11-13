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Политика Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо президенту США Дональду Трампу, которое тот направил турецком лидеру в день начала операции в Сирии и призвал не быть «жестким парнем и дураком».

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