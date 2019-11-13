Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Армия и оружие
«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
Политика
В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Политика
Украинцы переезжают в Крым чаще, чем крымчане на Украину
"Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации", – сообщил Константинов.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Общество
Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру
Политика
Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего
Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Происшествия
Ставропольская учительница спасла детей от преступника
По дороге домой Марина Иванова Аксакалова увидела группу детей, рядом с которыми находился подозрительный мужчина.
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
Общество
Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом
Как сообщалось, "Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира (370 тыс.), которые он налетал за 14 лет, за провоз в салоне кота, весившего более 8 кг.
Авто
Ford представила новую Ford Kuga
Компания Ford представила новое поколение кроссовера Escape для китайского рынка.
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Дибров отмечает 60-летие
Жена и дети готовят известному телеведущему Дмитрию Диброву приятный сюрприз к 60 дню рождения, который он отмечает сегодня, 14 ноября.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Политика
Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400
Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA показала первые официальные снимки серийного седана KIA Optima/K5 новой генерации.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Эрнста впервые рассказала о семье и детях
Жена Константина Эрнста Софья Эрнст впервые дала откровенное интервью, рассказав журналистам о семейной жизни, супруге и детях.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП
Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
Общество
Опасным преступникам могут запретить работать в такси
В России планируется запретить гражданам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси.
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Здоровье
В Ульяновске закрыли ещё одну школу на карантин из-за пневмонии
Карантин объявлен в 1-11 классах с 13 по 22 ноября включительно.