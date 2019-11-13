Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

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Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Коммерсантъвчера в 06:24

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
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Армия и оружие

«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

РИА Новости 03:49
Происшествия

В Благовещенске умер один из пострадавших при стрельбе в колледже

РБК 02:25
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Политика

В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
РИА Новости 03:59
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Политика

Украинцы переезжают в Крым чаще, чем крымчане на Украину

"Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации", – сообщил Константинов.
Московский Комсомолец вчера в 03:51
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Общество

Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру

Екатеринбург Онлайн 04:14
Политика

Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.
РБК 04:17
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия

Ставропольская учительница спасла детей от преступника

По дороге домой Марина Иванова Аксакалова увидела группу детей, рядом с которыми находился подозрительный мужчина.
Блокнот Ставрополь 11 ноября в 05:46
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM вчера в 15:22
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом

Как сообщалось, "Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира (370 тыс.), которые он налетал за 14 лет, за провоз в салоне кота, весившего более 8 кг.
Интерфакс вчера в 09:38
Авто

Ford представила новую Ford Kuga

Компания Ford представила новое поколение кроссовера Escape для китайского рынка.
Автоновости дня вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Шоумен Дмитрий Дибров отмечает 60-летие

Жена и дети готовят известному телеведущему Дмитрию Диброву приятный сюрприз к 60 дню рождения, который он отмечает сегодня, 14 ноября.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Вокруг ТВ вчера в 02:42
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
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Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Авто

Kia показала новые изображения серийной Kia Optima

Компания KIA показала первые официальные снимки серийного седана KIA Optima/K5 новой генерации.
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Шоу-бизнес

Супруга Константина Эрнста впервые рассказала о семье и детях

Жена Константина Эрнста Софья Эрнст впервые дала откровенное интервью, рассказав журналистам о семейной жизни, супруге и детях.
Дни24 вчера в 10:03
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП

Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
REGNUM 00:50
Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Общество

Опасным преступникам могут запретить работать в такси

В России планируется запретить гражданам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси.
Известия 02:58
Футбол

Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Здоровье

В Ульяновске закрыли ещё одну школу на карантин из-за пневмонии

Карантин объявлен в 1-11 классах с 13 по 22 ноября включительно.
Misanec.ru 00:12
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