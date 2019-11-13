Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
WomanHit.ru 05:59
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про 03:22
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае
Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС 10:20
Общество
Новый метабренд Петербурга представлен публике
Власти Санкт-Петербурга представили новый метабренд города, на котором, вместо головы Петра I оказался бирюзовый круг.
АБН 13:43
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия 14:54
Политика
Путин заявил, что отношения России и КНР не подвержены влиянию извне
Отношения России и Китая прочны и стабильны, не подвержены влиянию извне, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.
RT на русском 15:15
Армия и оружие
Новый боевой ледокол ВМФ РФ в Дании назвали «арктическим кулаком»
Новый боевой ледокол ВМФ России "Иван Папанин" напугал СМИ Дании, которые уже успели окрестить корабль "арктическим кулаком".
Народные новости вчера в 20:50
Гаджеты
Motorola опубликовала официальный анонс раскладушки Razr
Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
The GEEK 08:32
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области
Москва 24 04:43
Футбол
Тренер-легенда Эстонии Уно Пийр отмечает 90-летний юбилей
Уно Пийр — крайний справа в верхнем ряду Во-вторых, Уно Пийр стал первым главным тренером эстонской национальной команды после восстановления Эстонией независимости и возглавлял сборную страны в период с 1992 по 1993 год.
Sputnik Эстония вчера в 23:05
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Наука
Получены самые старые молекулярные доказательства эволюции гоминидов
Генетический материал, сохраненный в ископаемых останках наших предков, позволил нам реконструировать последние 50 тыс. лет эволюции гоминидов.
Индикатор 13:00
Футбол
«Ротор» обыграл «Химки» и вышел на второе место в ФНЛ
Sportbox.RU 12:30
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года.
RT на русском 13:22
Общество
Осужденным за тяжкие преступления запретят работать таксистами
Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами и водителями на пассажирском транспорте.
Российская газета 14:27
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
«Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны и будете покупать памперсы», — заключил Коломойский.
РБК 12:14
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Шоу-бизнес
Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь
Дочь Дмитрия Маликова после окончания школы поступила в МГИМО на факультет журналистики.
Телепрограмма 07:00
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Происшествия
В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Общество
В Германии заявили, что поезда по Крымскому мосту не пойдут
Немецкое издание Stern выпустило статью, в которой говорится о том, что запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост ждать не стоит и вообще он скоро рухнет.
РИА Новости Крым 05:18
Футбол
Почеттино может быть уволен из «Тоттенхэма» после матча с «Вест Хэмом»
Руководство «Тоттенхэм Хотспур» опасается, что главный тренер команды Маурисио Почеттино может не спасти неудачно начавшийся сезон, и раздумывает над тем, чтобы уволить аргентинца в случае проигрыша в следующем матче чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед».
Чемпионат 05:30
Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине
Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:32
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Интерфакс - Россия 11 ноября в 04:49
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29