Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Коммерсантъ06:24

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАСС07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфаксвчера в 11:34

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомости16:49

Tele2 в рамках сделки была оценена «Ростелекомом» в 240,5 млрд рублей

ПРАЙМ05:23

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБК11:50

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RU12:07
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Происшествия

Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска

Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.
РБК 23:09
Космос

Солнечная система завершила очередной галактический год

Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:20
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ru 06:59
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Происшествия

В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов

Life.ru вчера в 12:51
Технологии

Браузер Firefox Lite 2.0 вышел для Android

Пару лет назад была выпущена Firefox Rocket — облегченная версия мобильного браузера Mozilla для Android-устройств с некоторыми эксклюзивными функциями, которые недоступны в обычной версии.
iXBT.com 23:33
Наука

Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара

Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.
Российская газета 21:00
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 23:14
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Происшествия

Женщина попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в Чите

Водитель Toyota Wish наехал на пешехода в Чите. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Байкал24 21:06
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Общество

Россиян стали чаще обманывать с банковскими картами

Как пишет RT со ссылкой на МВД России, в период с января по сентябрь этого года правоохранители зарегистрировали 10,3 тысячи преступлений, связанных с банковскими картами.
Телеканал 360° 00:50
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

RT на русском 07:21
Общество

НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков

Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 23:31
Происшествия

Ребенок умер в школе в Хабаровске

Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
ТАСС 22:54
Культура

Сериал «Друзья» получит продолжение

Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
Экспресс газета 11:49
Экономика

Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития

Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс 03:48
Гаджеты

Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Машины и Механизмы 15:57
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Авто

Toyota Camry получила полный привод от RAV4

Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.
Motor 10:18
Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости 13:55
Здоровье

Названы симптомы проблем с щитовидкой у женщин

Каждый третий человек в возрасте от 40 лет может страдать от проблем с щитовидной железой.
Волгоградская правда 21:01
Фигурное катание

Загитова и Мамун сделали совместное фото на премии «Женщина года»

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова и олимпийская чемпионка 2016 года гимнастка Маргарита Мамун встретились на премии журнала Glamour «Женщина года» и сделали совместные фотографии.
Sportbox.RU 12:49
Экономика

Крупнейший производитель молока обанкротился из-за веганов

Dean Foods, крупнейший американский производитель молока, подал заявление о банкротстве.
Lenta.ru 22:52
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Здоровье

В Иркутской области 660 детей болеет сахарным диабетом первого типа

Сегодня в Приангарье 660 детей болеет сахарным диабетом первого типа. В 2018 году впервые заболели 109 детей, нынче уже 88.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:29
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