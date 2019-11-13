Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

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Интерфакс12 ноября в 11:34
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Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
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Путин пока не планирует встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется.
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Газета.Ru 12:59
Экономика

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В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники

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Футбол

В чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот

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Авто

Новую LADA Granta начали продавать в Египте

В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
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Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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