Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RU12:07

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

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«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Коммерсантъ06:24

Tele2 в рамках сделки была оценена «Ростелекомом» в 240,5 млрд рублей

ПРАЙМ05:23

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБК11:50

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфаксвчера в 11:34

ФАС разрешила «Ростелекому» консолидировать 100% Tele2

Ведомостивчера в 11:29
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество

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Известия 11:32
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Как сообщают «Ведомости», значительно вырастут штрафы за справление естественных потребностей в общественных местах и выгул собак опасной породы без намордников и поводков.
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Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Газета.Ru 06:54
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По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
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Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
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Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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