Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия
Заместитель гендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
Суть событий 06:41
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Спорт
ВАДА сократит дисквалификацию за кокаин
В новом антидопинговом кодексе ВАДА будет изменена система наказаний за употребление кокаина и каннабиса.
Спорт-Экспресс 09:19
Экономика
Президентские «слуги народа» воплотили мечту Зеленского: законопроект о рынке земли принят
Верховная Рада Украина приняла закон об открытии рынка земли. Принимали сплошные «Слуги народа».
Новостной фронт 08:34
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Единоборства
Хабиб назвал будущих чемпионов UFC из России
Газета.Ru 12:36
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Армия и оружие
У Пентагона возникли проблемы с обслуживанием парка истребителей F-35
У Пентагона возникли проблемы с обслуживанием парка истребителей F-35.
Аргументы недели 12:26
Экономика
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в России
Как сообщают «Ведомости», значительно вырастут штрафы за справление естественных потребностей в общественных местах и выгул собак опасной породы без намордников и поводков.
EastRussia 03:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Газета.Ru 06:54
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Экономика
Для жителей Воронежской области установили новый прожиточный минимум
Согласно документу, величина прожиточного минимума населения в Воронежской области на третий квартал в расчёте на душу установлена в размере 9 тыс. 390 рублей.
REGNUM вчера в 08:11
Политика
Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии
Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства.
РБК 02:32
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Политика
Кадыров предложил открыть дорогу из Чечни в Грузию
Это Кавказ 11:08
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv вчера в 14:06
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11 ноября в 11:57
Авто
Kia показал изображения серийной Kia Optima
Компания KIA показала первые официальные снимки серийного седана KIA Optima/K5 новой генерации.
Новые автомобили вчера в 05:23
Политика
Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов
Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Космос
Элон Маск готовит 100-местный звездолет для полетов на Луну и Марс
Элон Маск сказал, что для 100-местного пассажирского космического корабля потребуется топлива на $900 000, в то время как для НАСА топливо обойдется примерно в $1,3 млн.
SM News вчера в 03:59
Армия и оружие
Украинские нацисты подбили автомобиль офицера ВСУ
Журналистская правда 02:23
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46