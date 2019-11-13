Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБК11:50

ФАС разрешила «Ростелекому» консолидировать 100% Tele2

Ведомостивчера в 11:29

«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Коммерсантъ06:24

Tele2 в рамках сделки была оценена «Ростелекомом» в 240,5 млрд рублей

ПРАЙМ05:23

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАСС07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфаксвчера в 11:34

Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по консолидации Tele2

DP.RU05:27
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Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

РИА Новости 01:25
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В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика

Киев отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев пообещал отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
BFM.ru 11:21
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Студентка прыгнула в Мойку вслед за экс-доцентом Олегом Соколовым

АБН 08:44
Футбол

Игроки сборной России отказались играть в новой форме

Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
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Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Известия 09:54
Политика

Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов

Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера страны бывшего министра финансов Иона Кику.
RT на русском 11:21
Политика

В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости вчера в 19:08
Финансы

Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине

Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
REGNUM 11 ноября в 01:34
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Сериал «Друзья» получит продолжение

Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
Экспресс газета 11:49
Политика

МИД РФ назвал политизацией ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Фото: Илья Питалев / РИА "Новости" Внешнеполитическое ведомство РФ прокомментировало ситуацию вокруг "Северного потока - 2", назвав ее искусственным нагнетанием информационной истерии и политизацией.
РЕН ТВ 09:28
Происшествия

Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны

REGNUM 05:03
Происшествия

Возбуждено дело о смерти тюменского курсанта от менингита

Возбуждено уголовное дело о смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища, заболевшего менингитом.
Росбалт 07:41
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Интернет

WSJ: Google предложит пользователям оформление банковских счетов

Компания Google в 2020 году планирует предложить пользователям открыть рассчётные счета в рамках реализации проекта под названием Cache.
REGNUM 11:45
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

RT на русском 07:21
Футбол

Тренер-легенда Эстонии Уно Пийр отмечает 90-летний юбилей

Уно Пийр — крайний справа в верхнем ряду Во-вторых, Уно Пийр стал первым главным тренером эстонской национальной команды после восстановления Эстонией независимости и возглавлял сборную страны в период с 1992 по 1993 год.
Sputnik Эстония вчера в 23:05
Киберспорт

В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер

Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Происшествия

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Экономика

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Наука

Новое устройство распыляет перевязочные средства для лечения ран

Ученые разработали переносное устройство для электроспиннинга с ограниченным электрическим полем, способное безопасно наносить бинты и лекарства непосредственно на рану.
Машины и Механизмы 04:49
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ru 06:59
Наука

Физическая активность может предотвратить деменцию

Pravda.Ru 03:27
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Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

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Общество

В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины

Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
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