Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Владислав Новый о роли государства в «Ростелекоме»

Коммерсантъвчера в 18:26

Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

ПРАЙМвчера в 04:16

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАСС13 ноября в 07:17

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RU13 ноября в 12:07

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РБК13 ноября в 11:50

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомости13 ноября в 16:49

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
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Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Газета.Ru 00:29
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru вчера в 03:05
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Шоу-бизнес

Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот

Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Bimru.ru вчера в 09:12
Происшествия

В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых

REGNUM вчера в 11:16
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновениях украинских военных с националистами

RT на русском вчера в 07:19
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости вчера в 09:42
Происшествия

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Общество

СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
ТАСС вчера в 15:43
Космос

На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли

В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Вести.Ru вчера в 17:37
Происшествия

В ДТП на мосту через Ахтубу погибли двое

Сегодня примерно в 7:10 на мосту через реку Ахтуба произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Newdaypost.ru 01:21
Политика

Лукашенко требует от России денег за свою безопасность

В ходе состоявшегося 14 ноября совещания с «силовиками» Александр Лукашенко поставил вопрос об оплате Россией охраны совместной с Белоруссией границы, а также условий пребывания в Белоруссии граждан России.
REGNUM вчера в 14:33
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Фигурное катание

Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс 00:55
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» побил рекорд по продолжительности сухой серии

Коммерсантъ вчера в 14:11
Экономика

Россияне предпочитают инвестировать деньги

Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах.
Мойка78 01:13
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
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Армия и оружие

Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

Утро.ru вчера в 13:18
Экономика

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
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Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
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"Юлмарт" может перейти под управление кредитора Михаила Скигина.
Piter.tv вчера в 23:00
Армия и оружие

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство

Источник в российском ОПК в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что в ближайшие недели первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерным планирующим комплексом «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство.
Военное дело 13 ноября в 02:47
Общество

Прием ужина до 6 вечера защищает сердце

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Экономика

В ПФР рассказали об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам

В ПФР сообщили об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам.
Piter.tv 13 ноября в 11:15
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
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