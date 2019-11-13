Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru вчера в 03:05
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Шоу-бизнес
Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот
Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Bimru.ru вчера в 09:12
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
REGNUM вчера в 11:16
Армия и оружие
В ДНР заявили о столкновениях украинских военных с националистами
RT на русском вчера в 07:19
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
РИА Новости вчера в 09:42
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Общество
СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
ТАСС вчера в 15:43
Космос
На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли
В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Вести.Ru вчера в 17:37
Происшествия
В ДТП на мосту через Ахтубу погибли двое
Сегодня примерно в 7:10 на мосту через реку Ахтуба произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Newdaypost.ru 01:21
Политика
Лукашенко требует от России денег за свою безопасность
В ходе состоявшегося 14 ноября совещания с «силовиками» Александр Лукашенко поставил вопрос об оплате Россией охраны совместной с Белоруссией границы, а также условий пребывания в Белоруссии граждан России.
REGNUM вчера в 14:33
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru вчера в 13:18
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» побил рекорд по продолжительности сухой серии
Коммерсантъ вчера в 14:11
Экономика
Россияне предпочитают инвестировать деньги
Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах.
Мойка78 01:13
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
RT на русском 00:50
Армия и оружие
Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы
Утро.ru вчера в 13:18
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Известия вчера в 07:55
Экономика
«Юлмарт» может перейти кредиторам
"Юлмарт" может перейти под управление кредитора Михаила Скигина.
Piter.tv вчера в 23:00
Армия и оружие
Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство
Источник в российском ОПК в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что в ближайшие недели первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерным планирующим комплексом «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство.
Военное дело 13 ноября в 02:47
Общество
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
MedikForum.ru 12 ноября в 05:18
Экономика
В ПФР рассказали об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам
В ПФР сообщили об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам.
Piter.tv 13 ноября в 11:15
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33