Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Россия, Индия и Китай работают над аналогом SWIFT
Россия, Китай и Индия ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США.
Политика
Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы
В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
Футбол
«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Культура
Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»
Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Политика
В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу
В обращении JIT опубликовала несколько расшифровок перехваченных переговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк анонсировал снижение ставок по потребительским кредитам до 30 января 2020 года.
Происшествия
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
Происшествия
Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост
По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Космос
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Наука
Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Армия и оружие
В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования
Российские специалисты создали новый ракетный комплекс унифицированного типа для ракет серии «Ярс», который предназначен для самых разных видов базирования, в том числе на подвижных железнодорожных составах.
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Политика
Путин: Россия выполнила свои задачи в Сирии
Задачи, которые ставила перед собой Россия, начиная операцию в Сирии, выполнены.
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Футбол
Сборная Сербии победила Люксембург благодаря дублю Митровича
В составе сербской команды дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол на счету полузащитника Неманьи Радонича.