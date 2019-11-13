Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Владислав Новый о роли государства в «Ростелекоме»

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Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

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Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

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«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

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ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
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Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
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Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

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Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
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Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 08:05
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество

Россия, Индия и Китай работают над аналогом SWIFT

Россия, Китай и Индия ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США.
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Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
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Футбол

«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Газета.Ru 15:31
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Происшествия

Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
РИА Новости 21:40
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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Политика

В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу

В обращении JIT опубликовала несколько расшифровок перехваченных переговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.
Ведомости 09:48
Экономика

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк анонсировал снижение ставок по потребительским кредитам до 30 января 2020 года.
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Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
РИА Новости 17:04
Происшествия

Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост

По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
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Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Космос

Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики

Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
РИА Новости вчера в 03:48
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Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Авто

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В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
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Сергей Соседов жестко раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов

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Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования

Российские специалисты создали новый ракетный комплекс унифицированного типа для ракет серии «Ярс», который предназначен для самых разных видов базирования, в том числе на подвижных железнодорожных составах.
Дни24 10:49
Происшествия

На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
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Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
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Путин: Россия выполнила свои задачи в Сирии

Задачи, которые ставила перед собой Россия, начиная операцию в Сирии, выполнены.
Ридус 15:31
Фигурное катание

Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
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Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
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Сборная Сербии победила Люксембург благодаря дублю Митровича

В составе сербской команды дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол на счету полузащитника Неманьи Радонича.
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