Экономика

РБКРБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

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Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

«Ростелеком» придержал дивиденды

Коммерсантъвчера в 17:17

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
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Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Экономика

В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
Красная весна вчера в 12:26
Технологии

Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах

Общественное телевидение России 08:39
Политика

Медведев назначил Константина Румянцева замглавы Минприроды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 09:03
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:42
Общество

Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились

Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Российская газета 10:22
Игры

Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры

Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
REGNUM 05:00
Технологии

Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки

Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Ридус 01:13
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Происшествия

Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Петербурге

Великий князь Георгий Романов, который считается наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП в Петербурге.
Интерфакс 10:07
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Футбол

Adidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме

Презентация новой формы состоялась 7 ноября, ее специально разработали к чемпионату Европы 2020 года.
RuNews24.ru 08:45
Политика

Опубликованы новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга»

Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Эхо Москвы 09:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК 12 ноября в 04:08
Политика

Мужа украинского депутата задержали по запросу России

Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
РБК 09:47
Политика

Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
РБК 08:39
Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
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Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений

Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 08:09
Происшествия

Защита историка Соколова обжаловала его арест

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Российская газета 09:47
Политика

Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН

На пленарном заседании саммита БРИКС глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем.
Газета.Ru 09:40
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
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Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже

19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Экономика

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

РБК 01:58
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В Баку родился ребенок без рта и с ушами на шее

В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, напоминающим свиной пятачок. Об этом сообщает портал medicina.az.
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Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон

За месяц до премьеры первого сезона стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона сериала «Ведьмак».
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В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

Новую комету в Солнечной системе открыл астроном-любитель из крымского поселка Научного Геннадий Борисов.
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