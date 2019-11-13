Совет директоров "Ростелекома" одобрил приобретение 55% долей "Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2). Покупка этого пакета обеспечит "Ростелекому" 100% контроль над сотовым оператором. Предполагается, что 17,5% Tele2 компания приобретет за собственные средства - 42 млрд рублей.

«Ростелеком» рассказал о деталях сделки по покупке Tele2

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