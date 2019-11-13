Экономика
РБК«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Футбол
Крал рассказал о переходе в «Спартак»
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал рассказал о переходе в "Спартак". Крал отметил, что спросил совет у Павла Недведа.
Шоу-бизнес
Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом
Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграют 18 декабря
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Армия и оружие
«Ведомости»: в Сирии сменился командующий российской группировкой
На место командующего российской группировкой войск в Сирии в сентябре назначали замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Чайко, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Политика
Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
В первом квартале года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале — на 0,9%.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Происшествия
Дело о смерти девочки в «Артеке» передали в центральный аппарат СК
Расследованием смерти 15-летней девочки из Махачкалы в детском центре «Артек» в Крыму займется центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Политика
Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля в 2004 году
Экс-руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший службу в 2000-2015 годы, рассказал о том, как допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году.
Политика
Эрдоган встретится в Вашингтоне с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября прибудет с визитом в Вашингтон.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Здоровье
Воронежские депутаты обсудили усовершенствование первичной медпомощи
На совещании в администрации Новоусманского района депутаты, представители областного правительства и медики обсудили, как усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи в регионе.
Общество
Первый европейский завод Tesla будет в Берлине
Армия и оружие
Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали десять человек
Десять человек погибли, еще 45 получили травмы в результате ответной атаки армии Израиля по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.
Авто
Skoda представила новую Octavia
Представленное на специальном мероприятии в Праге, четвертое поколение Octavia (пятое, если считать модель 1959-1971 годов) следует по стопам нового Volkswagen Golf, который показали в прошлом месяце.
Футбол
«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Общество
Ценные исторические здания затопило в Венеции
Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 м. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.
Политика
В Кремле приняли к сведению идею праздновать окончание стояния на Угре
Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания стояния на реке Угре — 11 ноября — памятной датой России принято к сведению в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.