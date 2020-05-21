«Ростелеком» рекомендует совету директоров выплату дивидендов за 2019 год в размере 5 руб. за обыкновенную и привилегированную акцию, заявил президент компании Михаил Осеевский в ходе объявления финансовых результатов по итогам первого квартала.

«Ростелеком» выплатит дивиденды за 2019 год

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