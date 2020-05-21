Экономика
Коммерсантъ«Ростелеком» выплатит дивиденды за 2019 год
«Ростелеком» рекомендует совету директоров выплату дивидендов за 2019 год в размере 5 руб. за обыкновенную и привилегированную акцию, заявил президент компании Михаил Осеевский в ходе объявления финансовых результатов по итогам первого квартала.
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Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Что происходит 20 мая в 11:17
Политика
ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
REGNUM вчера в 17:35
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Происшествия
Под Томском в обсерваторе скончались два вахтовика с Чаянды
Накануне в обсерваторе "Зеленый мыс" под Томском сокнчались два вахтовых рабочих, приехавших с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии.
Байкал24 вчера в 04:05
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Общество
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Государственные экзамены 11-классники начнут сдавать 29 июня.
Новости Югры вчера в 08:24
Здоровье
В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом
Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Единоборства
Украинский борец Грицай объяснил свои угрозы в адрес Усика
ProstoProSport вчера в 12:06
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Экономика
Новый налоговый режим начнет действовать в Иркутской области с 1 июля
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начнет действовать на территории Иркутской области с 1 июля, сообщает 21 мая 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 20 мая в 23:59
Экономика
Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП
Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП, или 1 трлн юаней ($141,6 млрд), из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьера Госсовета страны Ли Кэцяна.
Газета.Ru вчера в 21:30
Здоровье
Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина
По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы - головокружение, головная боль.
РИА Новости вчера в 23:18
Наука
Впервые зафиксированы связанные спиновые состояния ядра и электрона
Индикатор 20 мая в 13:38
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Единоборства
Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Газета.Ru вчера в 09:20
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
Происшествия
В Донбассе погиб комбат украинского батальона
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб, выполняя задание в Луганской области Украины.
RT на русском вчера в 06:00
Общество
В Адыгее после похорон зафиксировали массовое заражение коронавирусом
Кавказ Пост вчера в 07:16
Экономика
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Футбол
«Монако» собирается продать 30 игроков, Головина это не коснется
До начала нового сезона, «Монако» планирует продать 30 футболистов, сообщает AFP. Планируется заработать около 50 млн. евро.
Спорт день за днем вчера в 16:10
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Общество
США планируют подготовить специалистов в сфере СМИ в Сербии
Госдепартамент США планирует выделить 220 тысяч долларов на осуществление программы по подготовке специалистов в сфере СМИ в Сербии, сообщает RT.
Москва 24 вчера в 03:19
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости вчера в 15:18
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11