Государственный поисковик «Спутник» закрыли
Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews. С сайта пропала строка для ввода поисковых запросов.В источнике
С чего всё началось
«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»
Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
Подробнее о событии