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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Затраты на поисковик исчислялись миллиардами рублей. Государственный поисковый сервис "Спутник", принадлежащий "Ростелекому", закрыт — об этом свидетельствует пропавшая с официального сайта поисковая строка, сообщает издание CNews.В источнике
С чего всё началось
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
Подробнее о событии
ТАСС

В «Ростелекоме» прокомментировали информацию о закрытии поискового портала «Спутник»

ТАСС03:48
RT на русском

СМИ сообщили о прекращении работы поисковой системы «Спутник»

RT на русском19:36
Газета.Ru

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Газета.Ru03:05
ИА Красная Весна

Поисковик «Спутник» не закрылся, а переориентировался — Ростелеком

ИА Красная Весна04:22
РИА Новости

Поисковик «Спутник» прекратил работу

РИА Новости19:14
РБК

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

РБК18:23
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

CNewsвчера в 11:00

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
РИА Новости04:25
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста

"Как выяснилось, дочь редактора tut.by Валерию Уласик задержали не только по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), но и по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
РИА Новости03:49