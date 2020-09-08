Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу
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Национальный государственный поисковый сервис "Спутник" прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте CNews.В источнике
С чего всё началось
«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»
Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
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