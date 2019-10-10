Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРостов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлены 23 города. Стоимость готового бизнеса за год выросла в 11 городах.
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Ростов обогнал Москву по стоимости готового бизнеса

Блокнот Ростов-на-Дону01:21

В Казани выросли цены на готовый бизнес

TatCenter00:32

Ростов обогнал Москву по стоимости готового бизнеса

Панорама Ростова-на-Дону00:02

Москва уступила Ростову в рейтинге по уровню цены готового бизнеса

Моя Москва.онлайнвчера в 23:59

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Коммерсантъвчера в 23:41

Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса

РБКвчера в 23:01
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Авто

BMW презентовала новый седан M8 Gran Coupe

Баварская компания представила обновлённый BMW M8 Gran Coupe и его более производительную версию Competition.
Тарантас Ньюс вчера в 00:56
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Единоборства

Федор Емельяненко назвал американского бойца Джексона живой легендой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко считает своего будущего соперника американца Куинтона Джексона живой легендой MMA.
РИА Новости вчера в 10:11
Армия и оружие

Предупрежденный Китай: к чему приведет решение Москвы о помощи Пекину

В 2018 году Владимир Путин разъяснял аудитории концепцию ответно-встречного удара, в этом — между делом сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РБК вчера в 08:27
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Армия и оружие

Турция начала наземную фазу операции в Сирии

РИА Новости вчера в 15:40
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 08:25
Политика

Путин уволил Глазьева с должности советника

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости вчера в 10:58
Футбол

Петр Чех стал игроком хоккейного клуба

Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».
Все про Спорт ру вчера в 16:58
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Шоу-бизнес

Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов

Врач, специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала о принципе помощи при заболевании, которое, возможно, сейчас наблюдается у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк.
Петербургский дневник вчера в 20:28
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

Две жительницы Карабудахкентского района Дагестана предстанут перед судом по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них, сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
РИА Новости вчера в 17:57
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия

Холмчанка чуть не убила сына-подростка

Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
АСТВ 00:39
Космос

Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров

Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Ридус вчера в 18:37
Кино

Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал картины в прокате

Политическая Экспертиза 00:33
Футбол

«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Газета.Ru вчера в 19:45
Футбол

Экс-хавбек сборной Украины: не критиковал бы игроков, уезжающих играть в Россию

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко, ныне возглавляющий «Николаев», поделился мнением о соотечественниках, которые уезжают выступать в Россию.
Чемпионат вчера в 13:38
Авто

Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний

Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Car.ru вчера в 03:31
Происшествия

В результате протестов в Эквадоре сбежали заключенные

Министр МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что из тюрьмы в г. Портовьехо сбежали заключенные.
ГЛАС.RU 01:15
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Происшествия

В Москву прибыл поезд с повышенным радиационным фоном

АБН 08 октября в 13:49
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
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