Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРостов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлено 23 города. Стоимость готового бизнеса за год выросла в 11 городах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дороже, чем в Москве: в Ростове выросли цены на готовый бизнес

Don2402:55

Готовый бизнес в Ростове оказался самым дорогим в России

Rostov gazeta02:37

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Коммерсантъвчера в 23:41

В Казани выросли цены на готовый бизнес

TatCenter00:32

Ростов обогнал Москву по стоимости готового бизнеса

Панорама Ростова-на-Дону00:02

Ростов обогнал Москву по стоимости готового бизнеса

Блокнот Ростов-на-Дону01:21

Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса

РБКвчера в 23:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Происшествия

Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского

Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия

Опубликован манифест напавшего на синагогу немца

Террорист, открывший стрельбу рядом с синагогой и убивший двоих человек в немецком городе Галле, опубликовал в интернете свой манифест, в котором объясняет причины теракта.
Lenta.ru 02:52
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Футбол

Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

РИА Новости 01:59
Политика

Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.
News.ru вчера в 18:23
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

Интерфакс 01:38
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус 07 октября в 10:25
Происшествия

В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая

В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая. Двое человек были доставлены в больницу с переломами рёбер.
Областная газета 00:38
Армия и оружие

В ЛНР рассчитывают отвести войска в Золотом одновременно с ВСУ

ТАСС 02:16
Политика

Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России

В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.
РБК 00:27
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Ким и Кортни Кардашьян получили армянские имена во время крещения

Крестный отец членов семьи Кардашьян 27-летний дьякон Армянской Апостольской Церкви Наири Срапионян рассказал, что при крещении Ким получила армянское имя Эгине, а Кортни – Гаянэ.
Rusarminfo.ru вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости вчера в 02:54
Экономика

Названа численность мигрантов в России

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Футбол

Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии

Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".
Народные новости 00:59
Происшествия

Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру

В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости.
РИА Новости 02:09
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета вчера в 00:43
Экономика

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Экономика

В России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
URA.Ru вчера в 22:30
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Армия и оружие

Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев вышел на свободу по УДО

"Сегодня Мусаев вышел на свободу", - сообщил представитель ВС. Мусаев был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий, чиновника обвиняли в причинении ущерба на 48 млн рублей.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Армия и оружие

Турецкая армия возобновила обстрелы сирийского города Рас-эль-Айн

ТК Звезда 01:52
Интернет

Аналитики ждут появления стандарта 6G

Аналитики ждут появления стандарта 6G Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Коммерсантъ вчера в 18:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное