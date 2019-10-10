Экономика
КоммерсантъРостов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса
Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлено 23 города. Стоимость готового бизнеса за год выросла в 11 городах.
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Происшествия
Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского
Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Происшествия
Опубликован манифест напавшего на синагогу немца
Террорист, открывший стрельбу рядом с синагогой и убивший двоих человек в немецком городе Галле, опубликовал в интернете свой манифест, в котором объясняет причины теракта.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Политика
Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Происшествия
В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая
В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая. Двое человек были доставлены в больницу с переломами рёбер.
Политика
Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России
В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Шоу-бизнес
Ким и Кортни Кардашьян получили армянские имена во время крещения
Крестный отец членов семьи Кардашьян 27-летний дьякон Армянской Апостольской Церкви Наири Срапионян рассказал, что при крещении Ким получила армянское имя Эгине, а Кортни – Гаянэ.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Экономика
Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Футбол
Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии
Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".
Происшествия
Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру
В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
Экономика
В России хотят снизить прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Происшествия
Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев вышел на свободу по УДО
"Сегодня Мусаев вышел на свободу", - сообщил представитель ВС. Мусаев был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий, чиновника обвиняли в причинении ущерба на 48 млн рублей.
Интернет
Аналитики ждут появления стандарта 6G
Аналитики ждут появления стандарта 6G Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).