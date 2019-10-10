Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРостов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлено 23 города. Стоимость готового бизнеса за год выросла в 11 городах.
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Ростов обогнал Москву по стоимости готового бизнеса

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Готовый бизнес в Ростове оказался самым дорогим в России

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Ростов обогнал Москву по стоимости готового бизнеса

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Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Коммерсантъвчера в 23:41

Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса

РБКвчера в 23:01
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Об экологии говорил Алексей Текслер на встрече с Путиным

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Руководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб

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Защитник "Челси" Эмерсон Палмери попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Саlсіомеrсато.
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В сентябре Hyundai Venue стал абсолютным бестселлером бренда

Судя по опубликованной статистике, абсолютным бестселлером марки в Индии стал новый компактный кроссовер Hyundai Venue.
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Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
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Происшествия

В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу

В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
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Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
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Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
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Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Транспорт

Россия защищается от европейских лоукостеров

В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).
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Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
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Вещество нейтронных звезд изучают на Земле

09.10.19 Ученые получили новые данные, которые расширяют наши представления о взаимопревращениях адронной материи и кварк-глюонной плазмы в той области, где адронная материя представляется умеренно разогретой, но сравнимой по плотности с веществом нейтронных звезд.
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Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году

Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
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Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

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РИА Новости 01:59
Экономика

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне

Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
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РИА Новости вчера в 17:57
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В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
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Экономика

В России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
URA.Ru вчера в 22:30
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
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Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
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Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
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В Кольцово аварийно сел самолет. Работа аэропорта остановлена

По словам очевидцев работа Кольцово остановлена на два часа, до 13:30.
Моменты 02:56
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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