Как сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Авито», спрос на покупку готового бизнеса вырос почти на 6%, а предложения по продажам готового бизнеса- на 10%. В Ростове-на-Дону готовую компанию можно приобрести за 4,% млн рублей. Всего в рейтинг вошло 23 города.

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Наука Нобелевскую премию по химии присудили создателям батареек Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино.

Происшествия Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.

Экономика ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.

Политика В России предложили альтернативу смертной казни Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.

Политика Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.

Армия и оружие Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.

Политика Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Политика Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

ЖКХ В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов ПАО «МОЭК» предупредило компанию «ЮНИ-ДОМ» об ограничении горячего водоснабжения в многоквартирных домах, которыми она управляет.

Здоровье Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В России он впервые был введен в 2002 году.

Кино Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.

Армия и оружие Курды обстреляли турецкие города Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.

Баскетбол НБА из-за конфликта с Китаем может потерять более 4 млрд долларов Из-за политического конфликта с Китаем НБА рискует потерять свыше 4 млрд долларов, информирует Fadeaway World.

Политика Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского Американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.

Здоровье Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.

Политика Путин оценил сокращение пьянства в России Президент России Владимир Путин во время открытия форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде указал на прогресс, достигнутый в сфере снижения употребления россиянами крепкого алкоголя.

Политика Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Игры Похоже, следующая Assassin’s Creed выйдет с подзаголовком Legion На сайте австралийского магазина розничных продаж Gameware была замечены лоты игры Assassin's Creed Legion для всех платформ.

Армия и оружие В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.