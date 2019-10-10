Экономика

Бизнес-газетаБизнес-газетаРостов-на-Дону возглавил рейтинг по стоимости готового бизнеса

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Авито», спрос на покупку готового бизнеса вырос почти на 6%, а предложения по продажам готового бизнеса- на 10%. В Ростове-на-Дону готовую компанию можно приобрести за 4,% млн рублей. Всего в рейтинг вошло 23 города.
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