Экономика

Бизнес-газетаБизнес-газетаРостов-на-Дону возглавил рейтинг по стоимости готового бизнеса

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Авито», спрос на покупку готового бизнеса вырос почти на 6%, а предложения по продажам готового бизнеса- на 10%. В Ростове-на-Дону готовую компанию можно приобрести за 4,% млн рублей. Всего в рейтинг вошло 23 города.
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Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с Заворотнюк

Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар.
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Российские гимнасты впервые стали чемпионами мира в многоборье

Российские гимнасты своих поклонников не подвели: впервые в истории золото чемпионата мира в командном мужском многоборье отправляется в Россию.
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Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора

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Кремль обвинил «украинские силы» в саботаже урегулирования в Донбассе

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Путин посетит с официальными визитами Саудовскую Аравию и ОАЭ

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Названа численность мигрантов в России

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
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В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
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Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ

Артист Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев потребовал от украинских военных прекратить стрелять по своим городам.
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Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
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В Саратове тысячи добровольцев вышли на поиски пропавшей вчера девятилетней Лизы Киселевой. Девочку не прекращая ищут со вчерашнего вечера.
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