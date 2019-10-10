Экономика
Бизнес-газетаРостов-на-Дону возглавил рейтинг по стоимости готового бизнеса
Как сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Авито», спрос на покупку готового бизнеса вырос почти на 6%, а предложения по продажам готового бизнеса- на 10%. В Ростове-на-Дону готовую компанию можно приобрести за 4,% млн рублей. Всего в рейтинг вошло 23 города.
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
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РИА Новости 08:31
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru 08 октября в 12:36
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При стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке пострадал один человек.
Известия 09:03
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
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Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
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Семак повторно женился в Италии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru 08 октября в 11:59
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
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Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с Заворотнюк
Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар.
Рамблер 04:19
Спорт
Российские гимнасты впервые стали чемпионами мира в многоборье
Российские гимнасты своих поклонников не подвели: впервые в истории золото чемпионата мира в командном мужском многоборье отправляется в Россию.
Instanews Media 02:11
Общество
Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора
Евгений Ким был назначен главой Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года, а 31 января 2019-го уже написал заявление об отставке после прошедших в ведомстве обысков ФСБ.
Примечания вчера в 07:30
Политика
Кремль обвинил «украинские силы» в саботаже урегулирования в Донбассе
Помощник президента выразил надежду на то, что процесс сдвинется с мертвой точки, однако указал, что украинская сторона под надуманные предлогом не занимается отводом войск из населенных пунктов Золотое и Петровское.
РБК 09:08
Политика
Путин посетит с официальными визитами Саудовскую Аравию и ОАЭ
Президент России Владимир Путин 14-15 октября посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
ФАН 09:28
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия
Рыжий Тарзан откупил пьяную жену и отправил полицейского в тюрьму
Дацик приехал вызволять свою пьяную жену и дал взятку в 30 тысяч рублей инспектору, для которого все это закончилось уголовным делом.
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Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета 04:07
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Памфилова раскрыла детали закрытой встречи с Путиным
Памфилова подчеркнула, что президент с большим пониманием отнесся к озабоченности ЦИК.
МР7.ру 08:28
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.
Чемпионат 07:34
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Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
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Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск вчера в 13:09
Армия и оружие
США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой
В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
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Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ
Артист Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев потребовал от украинских военных прекратить стрелять по своим городам.
Рамблер 08:06
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
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Lenta.ru 03:25
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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Происшествия
В Саратове продолжаются поиски пропавшей Лизы Киселевой
В Саратове тысячи добровольцев вышли на поиски пропавшей вчера девятилетней Лизы Киселевой. Девочку не прекращая ищут со вчерашнего вечера.
The Saratov Room 06:05
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