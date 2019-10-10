Экономика
Бизнес-газетаРостов-на-Дону возглавил рейтинг по стоимости готового бизнеса
Как сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Авито», спрос на покупку готового бизнеса вырос почти на 6%, а предложения по продажам готового бизнеса- на 10%. В Ростове-на-Дону готовую компанию можно приобрести за 4,% млн рублей. Всего в рейтинг вошло 23 города.
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Армия и оружие
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Федоров с 1996 по 2000 год работал в администрации президента (АП) начальником управления по координации деятельности полномочных представителей, а затем, до 2011 года, занимал пост первого заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Общество
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
Обряд прошел в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви. Ким взяла себе имя Эгине, а ее сестра — Гаяне.
Экономика
Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка
Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф.
Политика
Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США
Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.
Экономика
Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми.
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Происшествия
В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Песков оценил шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал оценку проведения "нормандского саммита" после несостоявшегося отвода вооруженных сил в Донбассе.
Гаджеты
Apple может выпустить AR-гарнитуру во втором квартале 2020 года
Apple запустит массовое производство гарнитуры дополненной реальности в конце 2019 года.
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский заявил, что Россия устала от конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве высказал мнение, что у России есть усталость от происходящего в Донбассе.
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
Гаджеты
Samsung потратит $11 млрд на создание дисплеев нового поколения
Компания Samsung Display Co. собирается вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
Армия и оружие
Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
Наука