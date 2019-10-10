Экономика
Бизнес-газетаРостов-на-Дону возглавил рейтинг по стоимости готового бизнеса
Как сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Авито», спрос на покупку готового бизнеса вырос почти на 6%, а предложения по продажам готового бизнеса- на 10%. В Ростове-на-Дону готовую компанию можно приобрести за 4,% млн рублей. Всего в рейтинг вошло 23 города.
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Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
Музыка
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Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Происшествия
В Лондоне умер беглый российский банкир
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне.
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Единоборства
Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава»
Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».
Политика
Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо войны выбрал дипломатическое решение конфликта на Донбассе, передает корреспондент РБК.
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Здоровье
ВЦИОМ: только 20% россиян регулярно следят за состоянием своих родинок
Только 20% россиян систематически наблюдают за состоянием своих родинок.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
Здоровье
Названы вымывающие из организма кальций продукты
Для восполнения запасов кальция в организме медики рекомендуют ежедневно употреблять молочные и кисломолочные продукты – творог, йогурт, ряженку и другие.
Шоу-бизнес
Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов заявил, что не давал никаких комментариев относительно состояния здоровья своей партнерши по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата
Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Футбол
«Тулуза» снова уволила главного тренера
Ранее Казанова уже тренировал «Тулузу». Именно с нее он начал свою карьеру в 2008-м году. В первый раз его уволили - в 2015-ом.
Энергетика
Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году
Руководители крупнейших нефтетрейдеров в мире Trafigura, Vitol и Gunvor спрогнозировали снижение цен на нефть в 2020 году в связи с ростом предложения и замедлением спроса.
Политика
Зеленский спрогнозировал итог публикации своих разговоров с Путиным
В конце сентября на сайте президента Украины была размещена петиция, автор которой призвал Зеленского обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с Путиным (согласно данным пресс-службы Кремля, Путин говорил с Зеленским 11 июля, 7 августа и 7 сентября 2019 года, в ходе разговоров обсуждались вопросы освобождения и передачи удерживавшихся на Украине и в России лиц).
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Космос
Как образуются магнетары во вселенной
Более десяти лет назад ученые предположили, что сильные магнитные поля образуются при столкновении двух звезд.