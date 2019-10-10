Как сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов «Авито», спрос на покупку готового бизнеса вырос почти на 6%, а предложения по продажам готового бизнеса- на 10%. В Ростове-на-Дону готовую компанию можно приобрести за 4,% млн рублей. Всего в рейтинг вошло 23 города.

Общество Дочка Джоли превращается в копию отца Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.

Политика Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки» Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Происшествия В Лондоне умер беглый российский банкир Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.

Политика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Кино Marvel может снять полностью женское супергеройское кино Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.

Политика Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.

Происшествия Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Здоровье Названы вымывающие из организма кальций продукты Для восполнения запасов кальция в организме медики рекомендуют ежедневно употреблять молочные и кисломолочные продукты – творог, йогурт, ряженку и другие.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.

Футбол «Тулуза» снова уволила главного тренера Ранее Казанова уже тренировал «Тулузу». Именно с нее он начал свою карьеру в 2008-м году. В первый раз его уволили - в 2015-ом.

Энергетика Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году Руководители крупнейших нефтетрейдеров в мире Trafigura, Vitol и Gunvor спрогнозировали снижение цен на нефть в 2020 году в связи с ростом предложения и замедлением спроса.

Политика Зеленский спрогнозировал итог публикации своих разговоров с Путиным В конце сентября на сайте президента Украины была размещена петиция, автор которой призвал Зеленского обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с Путиным (согласно данным пресс-службы Кремля, Путин говорил с Зеленским 11 июля, 7 августа и 7 сентября 2019 года, в ходе разговоров обсуждались вопросы освобождения и передачи удерживавшихся на Украине и в России лиц).

Политика Минюст признал фонд Навального иностранным агентом «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.