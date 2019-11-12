Футбол

Rostov-n.ruRostov-n.ruСтадион «Ростов Арена» передали в собственность Ростовской области

Как стало известно rostov-n.ru, деньги на содержание этого объекта начнут направляться из бюджета региона с января будущего года. В список объектов, переданных области, кроме самого стадиона вошли его вспомогательные помещения, КПП, кассы для продажи билетов.
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Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Ростов-Арена» в собственность региона

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
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