Футбол
Rostov-n.ruСтадион «Ростов Арена» передали в собственность Ростовской области
Как стало известно rostov-n.ru, деньги на содержание этого объекта начнут направляться из бюджета региона с января будущего года. В список объектов, переданных области, кроме самого стадиона вошли его вспомогательные помещения, КПП, кассы для продажи билетов.
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Правительство распорядилось передать стадион «Нижний Новгород» Нижегородской области
Bookmaker-ratings.ru04:57
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