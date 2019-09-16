РПЛ
Rostov gazetaРостов — Ахмат 2:1
|19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
|54′
|62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
|64′
|64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Элдор Шомуродов
Александр Саплинов
|77′
|79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
|82′
Александр Саплинов
|85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
|90′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
7
Еременко
17
Норманн
8
Попов
15
Глебов
47
Долгов
26
Саплинов
33
Гудиев
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
21
Роши
18
Понсе
23
Швец
11
Силва
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Футбольному клубу «Ростов» необходимо обыграть «Ахмат», чтобы войти в число лидеров чемпионата России, сообщается на сайте ростовской команды. Дело в том, что сейчас у ростовчан 17 очков по результатам восьми игр. «Краснодар» и «Зенит» сыграли уже по девять матчей и набрали по 20 очков.
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