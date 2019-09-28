Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев может подписать контракт с «Ростовом» на два года с опцией продления на ещё один год. В настоящий момент переговоры находятся в завершающей стадии.

с чего всё началось

Полузащитник Павел Мамаев успешно прошел медосмотр в футбольном клубе «Ростов». Результаты медосмотра устроили клуб, вскоре «Ростов» объявит о подписании контракта с футболистом.

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