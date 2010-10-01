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Ростов — Тамбов
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
7′
Ростов сыграет дома с Тамбовом в матче 16-го тура премьер-лиги. На данный момент Ростов с 30 очками занимает второе место, а Тамбов после вчерашней ничьей Ахмата и Урала (0:0) опустился на 15-е место, у команды 14 очков.
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