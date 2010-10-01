РПЛ
Советский спортРостов — Тамбов 1:0 (1-й тайм)
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|7′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
1
Бабурин
34
Козлов
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
28
Чернов
11
Ионов
15
Глебов
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
14
Шомуродов
9
Сигурдарсон
88
Шелия
2
Рыбин
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
8
Килин
77
Костюков
25
Карасев
3
Тетрашвили
19
Мелкадзе
13
Обухов
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
Ростов сыграет дома с Тамбовом в матче 16-го тура премьер-лиги. На данный момент Ростов с 30 очками занимает второе место, а Тамбов после вчерашней ничьей Ахмата и Урала (0:0) опустился на 15-е место, у команды 14 очков.
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