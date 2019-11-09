В Ростове случилась можно сказать сенсация этого тура, подопечные Валерия Карпина дома уступили «Тамбову» со счетом 2:1, при этом хозяева поля вели в счете в течение почти всего матча.

Общество Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.

Культура Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Политика Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.

Шоу-бизнес Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".

Здоровье Зимой москвичей ждут новые болезни Аномально теплую зиму пообещали москвичам синоптики.

Гаджеты AMD выпустила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper Мощные 32-ядерные процессоры 3970X и 24-ядерные процессоры 3960X семейства AMD Ryzen Threadripper обеспечивают повышение производительности на 90% по сравнению с Intel Core i9-9980XE.

Единоборства В Москве пройдет UFC Fight Night 163 В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.

Политика Зеленский распорядился укрепить государство Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», сообщается на сайте офиса президента.

Фигурное катание Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при 15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Хоккей Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.

Происшествия В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.

Кино «Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.

Космос Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.

Культура Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.

Политика Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

Футбол «Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу.

Политика Большинство жителей ДНР и ЛНР выступило за присоединение к России Как оказалось, только 5 процентов жителей Донецка и Луганска хотят вернуться в состав Украины, а 65% выступают за присоединение к России.