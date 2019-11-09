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ЧемпионатЧемпионат«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

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Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. Стоимость видеотрансляции — 149 рублей.
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«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Чемпионатвчера в 05:30

Футбол, РПЛ, Ростов - Тамбов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 07:30

«Ростов» — «Тамбов». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 06:39

Как ростовчане «волков» целыми домой отпустили

Спорт уик-эндвчера в 18:23
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Убивший студентку преподаватель СПбГУ раскаялся

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскаивается в содеянном, заявил его адвокат Александр Почуев в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 00:11
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Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
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Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

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Шоу-бизнес

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Китай поделился планами по исследованию планет

Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
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Шоу-бизнес

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Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
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Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

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Известия вчера в 17:19
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Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе

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Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

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Происшествия

В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
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Авто

Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети

Первые "живые" снимки и характеристики обновленной Lada Vesta появились в Сети.
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Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

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Общество

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