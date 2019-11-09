РПЛ
Чемпионат«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. Стоимость видеотрансляции — 149 рублей.
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Происшествия
Убивший студентку преподаватель СПбГУ раскаялся
Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскаивается в содеянном, заявил его адвокат Александр Почуев в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 00:11
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 08 ноября в 17:50
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова в фильме о развале СССР
"Передергиванием фактов" назвал глава "Роснано" Анатолий Чубайс публикацию рядом СМИ его высказываний из фильма "Гибель империи" о жизни в Советском Союзе и развале СССР.
Вести.Ru вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
Здоровье
Россия обошла США и Британию по числу врачей
Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.
MedikForum.ru 08 ноября в 03:51
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
РИА Новости вчера в 01:52
Хоккей
Юниорская сборная России победила США и выиграла Мировой кубок вызова
Спорт-Экспресс вчера в 23:32
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra вчера в 08:34
Автоспорт
Жена Шумахера: никогда не забуду, кому должна быть благодарна
РИА Новости 08 ноября в 17:44
Шоу-бизнес
«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку
На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма вчера в 09:20
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в доме
ToDay News Ufa 07 ноября в 05:53
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 15:13
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец вчера в 16:54
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском вчера в 10:36
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК вчера в 21:24
Авто
Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
Первые "живые" снимки и характеристики обновленной Lada Vesta появились в Сети.
Народные новости 08 ноября в 08:23
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM вчера в 13:20
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя $188 трлн
Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РБК 07 ноября в 12:26
Футбол
«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс вчера в 12:12
Футбол
«Наполи» и «Милан» могут перехватить Миранчука у «Ювентуса»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук находится в сфере интересов ряда итальянских клубов.
Матч ТВ 08 ноября в 14:46